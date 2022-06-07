Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідне рішення 7 червня у Москві ухвалив синод російської православної церкви.

"Враховуючи практичну неможливість регулярного сполучення цих єпархій з Київською митрополією, прийняти Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську єпархії у безпосереднє адміністративне підпорядкування патріарху та синоду РПЦ", - йдеться в заяві.

У РПЦ стверджують, що з проханням про перепідпорядкування звернулися архієреї Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій.

26 травня УПЦ МП оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула умови ПЦУ для перемовин.

Після цього Кримська єпархія УПЦ МП заявила, що залишається у підпорядкуванні патріарха Кирила.

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