РПЦ забрала з підпорядкування УПЦ МП єпархії окупованого Криму
Російська православна церква забрала із підпорядкування Української православної церкви московського патріархату єпархії з окупованого РФ Криму
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Відповідне рішення 7 червня у Москві ухвалив синод російської православної церкви.
"Враховуючи практичну неможливість регулярного сполучення цих єпархій з Київською митрополією, прийняти Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську єпархії у безпосереднє адміністративне підпорядкування патріарху та синоду РПЦ", - йдеться в заяві.
У РПЦ стверджують, що з проханням про перепідпорядкування звернулися архієреї Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій.
- 26 травня УПЦ МП оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула умови ПЦУ для перемовин.
- Після цього Кримська єпархія УПЦ МП заявила, що залишається у підпорядкуванні патріарха Кирила.
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