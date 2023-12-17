Популярні українські співачки, чиї пісні лунають по всьому світу

Україна славиться своїми талановитими та харизматичними виконавицями. Наші співачки завойовують серця слухачів своєю музикою та вражаючими вокальними можливостями. Талант, глибокі текстові лірики та драйвові виступи, роблять їх визнаними музичними фігурами як в Україні, так і за її межами. Давайте розглянемо деяких найбільш відомих та впливових жіночих голосів української музичної сцени, які вже багато років радують нас своїми виступами.

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч - відома українська співачка, яка отримала широке визнання завдяки своєму таланту та харизмі. Вона представляла Україну на Євробаченні 2013 року, де посіла третє місце з піснею "Gravity". Злата також відома своїми музичними досягненнями, вона володарка численних нагород та премій як на національному, так і на міжнародному рівні. Має державну нагороду - Орден княгині Ольги III ступеня, є солісткою Державного ансамблю пісні та танцю ЗСУ. Її вражаючий вокальний талант і потужний голос роблять однією з найбільш впізнаваних співачок в Україні.

Народилась артистка 12 січня 1986, а її справжнє ім'я - Інна Леонідівна Бордюг. Крім музичної кар'єри, Злата Огнєвіч також активно займається благодійною діяльністю, зокрема, допомагає дітям, хворим на онкологічні захворювання. Вона бере активну участь у різних благодійних проектах, концертах і зустрічах.

Фото: РБК-Україна

Надя Дорофєєва

Надія Дорофєєва - українська співачка, блогерка, авторка пісень та акторка. Вона народилась 21 квітня 1990 року у Сімферополі. Стала відомою як учасниця гурту "Время и стекло", що прославився своїми хітами та енергійними виступами, однак з 2020 року артистка розпочала сольну кар'єру під псевдонімом DOROFEEVA. Надія є лауреатом низки музичних премій, зокрема, YUNA, M1 Music Awards та інші.

Крім музичної кар'єри, вона активно займається соціальними мережами, веде блог, публікує власні твори та ділиться своїм життям. В Instagram Надія має 5.3 мільйона читачів. Дорофєєва є не лише талановитою співачкою, а й публічною фігурою, яка активно підтримує культурні й музичні ініціативи в Україні, часто виступає на благодійних концертах.

Фото: bigmir)net

Оля Полякова

Оля Полякова - відома українська співачка, акторка, телеведуча та громадська діячка. Вона здобула популярність завдяки сильному вокалу, креативному образу та енергійним виступам.

Артистка народилася 17 січня 1979 року у Вінниці. Має диплом оперної співачки та володіє діапазоном голосу у три октави. Полякова випустила численні хіти, серед яких "Королева ночі", "Люлі", "Номер один" та багато інших, які завоювали популярність серед шанувальників її творчості. Має низку музичних нагород, зокрема, M1 Music Awards, Музична платформа та премію "Viva! Найкрасивіші-2018".

Крім музики, Оля Полякова відома своїми телевізійними проєктами - переможниця "Народної Зірки", тренер "Ліги сміху", виступами в якості ведучої та акторки. Вона також активно взаємодіє з аудиторією через соціальні мережі, де ділиться подіями з життям та подробицями культурних та музичні проєктів.

Фото: Сoncert.ua

Тіна Кароль

Тіна Кароль - українська співачка, автор пісень і телеведуча, яка отримала популярність як сольна артистка. Вона народилася 25 січня 1985 року, її справнє ім'я - Тетяна Григорівна Ліберман.

Тіна Кароль стала широко відомою завдяки своєму потужному вокалу, харизмі та таланту. Вона випустила безліч хітів, серед яких "Пупсик", "Дитинство не втрачай", "Перечекати" та багато інших, які завоювали серця шанувальників музики.

Тіна Кароль є солісткою Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України, лауреатка молодіжного пісенного конкурсу "Нова Хвиля 2005". Вона завоювала аудиторію емоційною композицією "Show Me Your Love" під час виступу на конкурсі "Євробачення 2006", де посіла почесне сьоме місце, представляючи Україну.

Крім творчої діяльності, Тіна активно бере участь у різних телевізійних проектах в ролі ведучої та гості. Вона також відома своєю активною соціальною позицією, підтримуючи різноманітні благодійні проекти та фонди.

Фото: novy.tv

Настя Каменських

Настя Каменських є українською співачкою, танцівницею, телеведучою та блогеркою. За нею в Instagram слідкує 5,3 мільйонів користувачів.

Вона почала свою кар'єру у 2004 як учасниця музичного фестивалю "Чорноморські ігри". З 2006 року стала учасницею дуету "Потап и Настя", який швидко став відомим завдяки запальним пісням та харизмі виконавців. Однак у 2017 році Анастасія розпочала сольну кар'єру під псевдонімом NK.

Вона випустила багато успішних сольних треків, стала переможницею низки премій: Музична премія М1,M1 Music Awards, Top Hit Music Awards, MEDIA SIESTA, YUNA та інші. NK відома своїми яскравими виступами та активною присутністю в соціальних мережах.

Фото: РБК-Україна

Юлія Саніна

Юлія Саніна — українська музикантка, ведуча та вокалістка гурту "The Hardkiss". Вона є співзасновницею гурту та однією з основних творчих особистостей. Гурт здобув велику популярність завдяки цікавому музичному стилю, арт-концепції виступів та яскравому образу виконавців.

Народилась 11 жовтня 1990 у місті Києві. Юлія брала участь у різноманітних телешоу: виступала як член журі та наставниця у талант-шоу "X-Фактор" та "Голос країни" та інші телешоу. Окрім цього, вона була членом журі Національного відбору на Євробаченні 2023, в тому ж році була ведучою Євробачення.

Саніна є не лише головним вокалістом, а й автором багатьох текстів пісень гурту. Її харизматична особистість та потужний вокал стали визначними рисами колективу. Завдяки творчому потенціалу та музичній майстерності гурт отримав численні музичні нагороди, а Юлія Саніна визнана як одна з найвпливовіших жінок української музичної сцени у 2020 та 2021 роках за версією журналу "Фокус".

Фото: vogue.ua

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська — відома українська співачка, телеведуча, акторка та продюсерка, яка має звання "Народна артистка України", "Заслужений артист України" та має "Орден княгині Ольги III ступеня".

Наталія Олексіївна народилась 2 серпня 1975 року. Свою сольну кар'єру розпочала ще у 1995 році з допомогою Юрія Рибчинського. Вона отримала широке визнання завдяки своєму таланту та виступам у музичній індустрії. Її творчість не обмежується випуском популярних хітів та участю в музичних заходах. Наталія славиться своєю активною громадською позицією, підтримуючи різноманітні благодійні ініціативи та фонди. ЇЇ заслужено вважають однією з найбільш видатних та впливових артисток української музичної індустрії.

Фото: 1plus1

Tayanna

На сцені Тетяна Михайлівна Решетняк, відома під псевдонімом Tayanna, популярна в Україні та за її межами завдяки своєму неповторному вокалу та сильному емоційному виконанню пісень. Народилась співачка 29 вересня 1984 у Чернівцях.

Tayanna почала свою музичну кар'єру з фестивалю "Чорноморські ігри" у Скадовську, де вразила своїм талантом та посіла третє місце. Згодом Тетяна була частиною гурту "Гарячий шоколад", співпрацюючи з продюсером Дмитром Клімашенком. Однак справжня популярність до артистки прийшла після участі у шоу "Голос країни". Її музика вражає відвертістю, емоційністю та драйвом, а виконання пісень завжди вражає слухачів своєю силою і потужністю. Tayanna має низку нагород та премій. Найпопулярнішими піснями є "Шкода", "Ейфорія", "Як плакала вона" та інші. Tayanna продовжує радувати фанатів своїми новими релізами та творчими здобутками.

Фото: tochka.net