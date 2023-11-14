Популярний ритейлер H&M почав відкривати магазини в Україні

Про це Укрінформу повідомили у представництві шведської компанії.

"Магазини H&M у Lavina Mall та Respublika Park у Києві вже працюють. Найближчими тижнями ми плануємо поступово відновити роботу решти магазинів у Києві. Наступні відкриття – у Retroville та River Mall 16 листопада", - поінформували у компанії.

H&M було засновано в 1947 році. Станом на 2021 рік мережа налічувала 4372 магазини по всьому світу. До повномасштабного вторгнення РФ в Україні працювали 8 магазинів цієї мережі: у Києві, Одесі, Харкові та Львові.