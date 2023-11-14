Популярний ритейлер H&M почав відкривати магазини в Україні
Перші магазини найбільшої в Європі роздрібної мережі з торгівлі одягом H&M уже запрацювали в Києві. Їх закрили після початку повномасштабного вторгнення РФ
Про це Укрінформу повідомили у представництві шведської компанії.
"Магазини H&M у Lavina Mall та Respublika Park у Києві вже працюють. Найближчими тижнями ми плануємо поступово відновити роботу решти магазинів у Києві. Наступні відкриття – у Retroville та River Mall 16 листопада", - поінформували у компанії.
H&M було засновано в 1947 році. Станом на 2021 рік мережа налічувала 4372 магазини по всьому світу. До повномасштабного вторгнення РФ в Україні працювали 8 магазинів цієї мережі: у Києві, Одесі, Харкові та Львові.
- У серпні у компанії анонсували відкриття частини магазинів в Україні.
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