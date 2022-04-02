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Головна війна з Росією Поранені та полонені захисники України отримуватимуть "бойові" 100 тис. грн

Поранені та полонені захисники України отримуватимуть "бойові" 100 тис. грн

2 квітня, 2022 субота
12:34
війна з Росією ЗСУ

Українські військові, які отримали поранення або потрапили у полон, отримають виплати у 100 тис. грн

Про це повідомляє Міноборони.  

Відповідне рішення було ухвалено 1 квітня на засіданні Уряду. Ним було внесено зміни до постанови Кабміну від 28 лютого 2022 року №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану".

Таким чином виплати по 100 тис. грн будуть здійснюватися:   

- у зв’язку з пораненням, пов’язаних із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, включаючи час переміщення з одного в інший лікарняні заклади, або ж перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії;

- особам, захопленим у полон або ж стали заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні;

- особам, що загинули, або померли внаслідок отриманих травм чи поранень – за весь місяць, у якому особа загинула.

Крім того, документ дозволить врегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги у разі загибелі особи та визначення повного кола осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу.

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