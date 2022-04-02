Поранені та полонені захисники України отримуватимуть "бойові" 100 тис. грн

Про це повідомляє Міноборони.

Відповідне рішення було ухвалено 1 квітня на засіданні Уряду. Ним було внесено зміни до постанови Кабміну від 28 лютого 2022 року №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану".

Таким чином виплати по 100 тис. грн будуть здійснюватися:

- у зв’язку з пораненням, пов’язаних із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, включаючи час переміщення з одного в інший лікарняні заклади, або ж перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії;

- особам, захопленим у полон або ж стали заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні;

- особам, що загинули, або померли внаслідок отриманих травм чи поранень – за весь місяць, у якому особа загинула.

Крім того, документ дозволить врегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги у разі загибелі особи та визначення повного кола осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу.

28 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна платитиме військовослужбовцям на передовій по 100 тис. грн на місяць.

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