Поранених в Україні ексвагнерівців відправляють на лікування до Білорусі, – ЦНС

Про це з посиланням на дані білоруського підпілля повідомляє Центр нацспротиву.

"У відомчі госпіталі силових структур Білорусі почали прибувати на лікування поранені терористи зі складу розформованого "Вагнера". Супровід пораненим надають представники воєнної розвідки ЗС РФ. Попередньо терористи отримали поранення на території України", - йдеться у повідомленні.

У Спротиві зазначили, що колишні вагнерівці тренують бойовиків у Сирії.

"Ідеться про навчання бойовиків ліванського угруповування "Хезболли" на залегендованих військових базах у Сирії. Основне завдання – передати досвід ведення бойових дій в Україні, штурмові дії малими групами, бої в міській забудові, застосування дронів-камікадзе та ударних БПЛА зі скидами", - розповіли у ЦНС.

Раніше ЦНС писав, що вагнерівці готували ХАМАС до атаки на Ізраїль.

Що відомо про вагнерівців у Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

Після загибелі ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина в авіакатастрофі найманці почали залишати Білорусь. Водночас у РФ заявили, що ПВК буде розформовано, а окремим найманцям запропонують укласти контракти з міноборони Росії.

"Група Вагнера перестане існувати. Бійці зможуть піти на гражданку чи підписати контракт із МО. Це незаконне збройне формування. Не повинно бути в державі якихось озброєних людей, які не підпорядковані державі. У результаті це призвело до заколоту. Ми були на межі громадянської війни", - казав депутат держдуми РФ генерал Віктор Соболєв.

У вересні стало відомо, що режим Лукашенка набирає власну ПВК із вагнерівців, які відмовляються воювати в Україні.