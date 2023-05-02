Поранених військових, які не можуть виконувати бойові завдання, призначатимуть на інші посади, - Міноборони
Головнокомандувач ЗСУ готує розпорядження щодо призначення поранених військовослужбовців, які не можуть виконувати свої бойові обов'язки, на нові посади
Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Війна ускладнила все, що функціонувало в ЗСУ до великого вторгнення. Це зрозуміло. Задача номер один – воювати. Крім того, з’явились нові виклики й проблеми – рішення для яких шукають прямо зараз, бо раніше такого досвіду не було", – зауважує Маляр.
Повідомляється, що Робоча група Міноборони та Збройних Сил України працює над розв'язанням проблеми призначення поранених.
"Стандартна процедура – призначити пораненого після лікування на посаду, яку той в змозі займати, під час війни стала для бойових командирів непростою. Бо повномасштабна війна диктує свої умови", – наголосила фахівчиня.
Маляр наголосила, вакансій в ЗСУ нині в десятки разів більше, ніж поранених, які не можуть виконувати бойові завдання та чекають на нові призначення.
Військові готують зміни до законодавства та наказу №402 Міноборони.
Також готується розпорядження Головнокомандувача ЗСУ, яке повинно допомогти розв'язати проблему призначення поранених військовослужбовців.
- Міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова СБУ Василь Малюк звернулися до Верховної Ради із проханням відкласти розгляд питання про повернення доплат у 30 тис. грн військовим.
- Верховна Рада України на засіданні 2 травня схвалила закони щодо спрощення обігу документів, лікування та заохочення для військовослужбовців.
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