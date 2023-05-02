Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Війна ускладнила все, що функціонувало в ЗСУ до великого вторгнення. Це зрозуміло. Задача номер один – воювати. Крім того, з’явились нові виклики й проблеми – рішення для яких шукають прямо зараз, бо раніше такого досвіду не було", – зауважує Маляр.

Повідомляється, що Робоча група Міноборони та Збройних Сил України працює над розв'язанням проблеми призначення поранених.

"Стандартна процедура – призначити пораненого після лікування на посаду, яку той в змозі займати, під час війни стала для бойових командирів непростою. Бо повномасштабна війна диктує свої умови", – наголосила фахівчиня.

Маляр наголосила, вакансій в ЗСУ нині в десятки разів більше, ніж поранених, які не можуть виконувати бойові завдання та чекають на нові призначення.

Військові готують зміни до законодавства та наказу №402 Міноборони.

Також готується розпорядження Головнокомандувача ЗСУ, яке повинно допомогти розв'язати проблему призначення поранених військовослужбовців.