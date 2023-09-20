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Поразка "Шахтаря", нічия "Мілана" та "Ньюкасла": результати всіх матчів вівторка в ЛЧ

20 вересня, 2023 середа
05:37
Спорт "Шахтар", Ліга чемпіонів

У вівторок, 19 вересня, були зіграні вісім стартових матчів групового раунду Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 1:3, а іспанська "Барселона" розгромно перемогла бельгійський "Антверпен" з рахунком 5:0.

Ліга чемпіонів

1-й тур

19 вересня

Група F

"Мілан" (Італія) - "Ньюкасл" (Англія) 0:0

ПСЖ (Франція) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) 2:0

Голи: Мбаппе, 49 (пен.), Хакімі, 58

Група G

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Лейпциг" (Німеччина) 1:3

Голи: Мешак, 33 - Сімакан, 3, Шлягер, 73, Шешко, 90+2

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Црвена Звезда" (Сербія) 3:1

Голи: Альварес, 47, 60, Родрі, 73 - Букарі, 45

Група E

"Лаціо" (Італія) - "Атлетико" (Іспанія) 1:1

Голи: Проведел, 90+5 - Барріос, 29

"Феєнорд" (Нідерланди) - "Селтік" (Шотландія) 2:0

Голи: Стенгс, 45+2, Джаханбаш, 76

Група H

"Шахтар" (Україна) - "Порту" (Португалія) 1:3

Голи: Келсі, 13 - Галену, 8, 15, Таремі, 29

"Барселона" (Іспанія) - "Антверпен" (Бельгія) 5:0

Голи: Феліш, 11, 66, Левандовські, 29, Батай, 22 (авт.), Гаві, 54

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