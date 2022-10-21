Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

Найтепліше буде на Заході та Півдні України - +12…18 °С. На решті території країни температура повітря коливатиметься в межах +9…14 °С. У ніч на 22 жовтня вона знизиться до 0…+5 °С. Уночі 23 жовтня потеплішає до +7…12 °С.

У Києві 22 жовтня слід чекати на суху погоду, а на 23 жовтня синоптик прогнозує опади, які припиняться в другій половині дня. Максимальна температура повітря становитиме +10…13 °С, а з 24 жовтня сягне до +14…16 °С.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb