Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

У вівторок, 11 липня, на півночі, північному заході та в центральних областях "вдарять" холоди, очікується +18...+22 °C.

8-9 липня температура повітря впродовж дня у більшості областей України становитиме +23...+28 °C. Вихідними пориви північного вітру можуть досягати штормових значень.

Висока температура протримається ще на сході та півдні

Лише у суботу ще затримаються +30...+32 °C подекуди на сході та південному сході.

Дощі з грозами очікуються 8 липня на Лівобережжі України, а 9 липня у більшості областей буде сухо, лише на сході та в Криму пройдуть локальні грозові дощі.

На заході, півночі та у центрі буде переважно негода

В західних та Житомирській областях без опадів, вітер північно-західний, 7...12 м/с, температура вночі 10...15 °C вдень 18...23 °C.

На решті території короткочасні дощі, грози, вітер переважно північний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях пориви та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 14...19 °C, вдень 20...25 °C, в центральних областях до 27 °C, в південно-східній частині вночі 19...24 °C, вдень 29...34 °C.

Вітряна погода у столиці

У Києві субота та неділя очікуються переважно сонячними, із комфортною температурою повітря +23...+26 °C.

Хіба що найближчої ночі є ймовірність короткочасного дощу з грозою.

У столиці вихідні будуть вітряними, задуватиме з півночі 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-18 м/с.

Також Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища на Київщині - І рівень небезпеки.