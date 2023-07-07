Пориви вітру можуть аж до шторму: Наталка Діденко про погоду на 8 та 9 липня
Цими вихідними, 8 та 9 липня, в Україні прогнозують пориви вітру, які в окремих регіонах можуть досягати штормових значень
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
У вівторок, 11 липня, на півночі, північному заході та в центральних областях "вдарять" холоди, очікується +18...+22 °C.
8-9 липня температура повітря впродовж дня у більшості областей України становитиме +23...+28 °C. Вихідними пориви північного вітру можуть досягати штормових значень.
Висока температура протримається ще на сході та півдні
Лише у суботу ще затримаються +30...+32 °C подекуди на сході та південному сході.
Дощі з грозами очікуються 8 липня на Лівобережжі України, а 9 липня у більшості областей буде сухо, лише на сході та в Криму пройдуть локальні грозові дощі.
На заході, півночі та у центрі буде переважно негода
В західних та Житомирській областях без опадів, вітер північно-західний, 7...12 м/с, температура вночі 10...15 °C вдень 18...23 °C.
На решті території короткочасні дощі, грози, вітер переважно північний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях пориви та шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 14...19 °C, вдень 20...25 °C, в центральних областях до 27 °C, в південно-східній частині вночі 19...24 °C, вдень 29...34 °C.
Вітряна погода у столиці
У Києві субота та неділя очікуються переважно сонячними, із комфортною температурою повітря +23...+26 °C.
Хіба що найближчої ночі є ймовірність короткочасного дощу з грозою.
У столиці вихідні будуть вітряними, задуватиме з півночі 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-18 м/с.
Також Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища на Київщині - І рівень небезпеки.
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