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Аналітика

Порівняння міжнародних та українських персональних санкцій проти російської агресії. Дослідження YouControl

29 листопада, 2023 середа
13:45
Економіка санкції проти Росії

Лідерами-ініціаторами запровадження санкцій проти Росії є США, ЄС та РНБО. Максимальна кількість введених санкцій, згідно з проаналізованими даними порталу "Війна і санкції" від НАЗК та МЗС, припадає на 2022 рік — понад 15 тисяч

Наскільки синхронізовані українські санкції з міжнародними спеціальними обмежувальними заходами та хто з "підсанкційників" мав найбільший вплив на українську економіку — в дослідженні R&D центру YouControl та д.е.н., фінансового аналітика Романа Корнилюка.

Персональні санкції: динаміка за останні 10 років

Персональні спеціальні економічні санкції на рівні з секторальними санкціями та обмеженнями досі залишаються ключовими методами немілітарної боротьби з країнами-агресорами. Максимальна кількість введених санкцій зафіксована впродовж 2022 року — 15 205. Водночас, якщо орієнтуватися саме на санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), пік припадає на 2023 рік — 6,3 тисячі проти майже 5 тисяч підсанкційних осіб у 2022-му.

Порівняння міжнародних та українських персональних санкцій проти російської агресії

З графіку динаміки інтенсивності запровадження санкцій випливає:

* Санкції проти рашистів накладались від самого початку російсько-української війни, починаючи з анексії Криму та захоплення українських міст у Донецькій та Луганській областях 2014 року. 

* Спочатку інтенсивність запровадження персональних санкцій була низькою —  на рівні 200-800 санкцій від усіх юрисдикцій, що не дозволило санкційному тиску виконати свою профілактичну роль у запобіганні повномасштабному вторгненню.

* Попри те, що впродовж 2021 року санкційна активність РНБО значно посилилась — до 2,5 тисяч осіб, це не знайшло відгуку у пропорційному збільшенні санкцій від міжнародних партнерів України, котрі ввели лиш 174 санкції в 2021 році.

* Максимальні рівні санкційного тиску на рф/рб з боку міжнародної спільноти, а саме: США, ЄС, Великобританії, Японії, Австралії, Канади, Швейцарії, Нової Зеландії та Польщі зафіксовано вже постфактум у 2022 році — понад 15 тисяч санкцій.

* Кількість запроваджених міжнародних санкцій у першій половині 2023 року відчутно впала, зменшившись у рази — до 3,9 тисяч санкцій, багато з яких дублюються з країни до країни.

Які юрисдикції запроваджували санкції першими?

Аналітики R&D центру YouControl додатково проаналізували дати запровадження санкцій на кожну токсичну особу з бази даних порталу "Війна і санкції". Серед лідерів-ініціаторів запровадження санкцій був Європейський Союз (ЄС), що зробив підсанкційними 1 087 осіб. Це складає 28,5% випадків від загальної чисельності тих осіб, у котрих одночасно наявні санкції від РНБО та хоча б від однієї іншої міжнародної юрисдикції. На другому місці знаходяться Сполучені Штати Америки, що першими ініціювали 1 033 санкції (27,1%). На третій позиції, власне, РНБО з 699 санкціями. З точки зору дат запровадження Україна ініціювала першою санкції проти лише 18,3% "підсанкційників" в межах "міжнародно-визнаної" підвибірки 3 815 токсичних осіб. Наразі є значно більша кількість осіб, проти яких наявні санкції РНБО, однак міжнародна спільнота не відреагувала відповідними діями — 11 098 юридичні та фізичні особи. 

Порівняння міжнародних та українських персональних санкцій проти російської агресії

Розбіжності в санкційній політиці України та світу

Загальна кількість фізичних та юридичних осіб під санкціями в базі даних порталу "Війна і санкції" станом на листопад 2023 року складає 16 919 осіб. З них 10 126 — це фізичні особи, 6 793 — компанії. При цьому 14 913 осіб перебувають під санкціями РНБО, 5 821 особа — під міжнародними санкціями зарубіжних юрисдикцій, а 3 815 осіб із обох груп одночасно знаходяться і під українськими, і під міжнародними. Найцікавішим сегментом з аналізованих вибірок для подальшого дослідження можна вважати 2 006 підсанкційних осіб (1 238 компаній та 768 індивідів), які попри наявні міжнародні санкції з тих чи інших причин відсутні в санкційних списках РНБО. 

Зв’язки відомих підсанкційних осіб

З точки зору виручки, яку генерують дотепер чи раніше контрольовані українські бізнес-активи, найбільш економічно-впливовими підсанкційними особами можна вважати таких бенефіціарів як: Дмитро Фірташ, Вадим Новинський (проти яких застосовані лише санкції РНБО), Віктор Медведчук, російські контролери "ВС Енерджі Інтернейшнл" (Бабаков, Гінер та Воєводін).

YouControl виокремив список 60 найбільших українських компаній за отриманою виручкою та розміром активів за 2022 рік, учасники/бенефіціари/акціонери яких потрапили під санкції. Вони входять/пов’язані або відносяться до 15 фінансово-промислових груп (ФПГ), доданих до аналітичної системи. Зокрема:

Ключова особа "Груп ДФ" Дмитро Фірташ потрапив під дію санкцій РНБО в червні 2021 року. З 2014-го він перебуває в Австрії з підпискою про невиїзд. Близько половини компаній "Груп ДФ", що опинилися в досліджуваному списку, задіяні у сфері виробництва та реалізації хімічної продукції. Також в переліку наявні кілька газопостачальних підприємств (ТОВ "ТВІЙ ГАЗЗБУТ", ТОВ "ЙЕ Енергія")

Ключова особа "Смарт-Холдингу" — екснардеп Вадим Новинський. Він потрапив під дію санкції РНБО в грудні 2022-го. Новинський є бенефіціаром 4-х компаній (ТОВ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ", АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", ПРАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК", ТОВ "СМАРТ-ЛІЗИНГ"). 

Три акціонери ПАТ "Запоріжсталь": ПІІ ТОВ "КИЇВ СЕКЮРІТІЗ ГРУП" (24,5%), ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (11,22%) та британська компанія GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED (12,34%), потрапили до санкційного переліку РНБО у травні 2023 року. Власник 47% акцій підприємства є нідерландська компанія METINVEST B.V. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), бенефіціаром "Запоріжсталі" є ключова особа ФПГ "СКМ" Рінат Ахметов. 

В системі YouControl додані повідомлення про санкційні обмеження щодо акціонера АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" та бенефіціарів ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" входить до ФПГ "ВС Енерджі Інтернейшнл", що об’єднує 5 енергорозподільчих компаній. Зокрема, вищезгадане "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", а також "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО", "РІВНЕОБЛЕНЕРГО", "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО".  Ключові особи цієї ФПГ — Артурс Альтбергс, Олег Сізерман, Марина Ярославська, Віліс Дамбінс та Валтс Вігантс — внесені в санкційний перелік РНБО в травні 2023 року. У матеріалі "Економічної правди" за 21.07.2022 року "Справа VS Energy. Чому суди не бачать росіян за підставними особами та родичами" вказано, що ці компанії та фізичні особи пов’язані з російськими олігархами (Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером та Михайло Воєводіним), котрі також знаходяться під санкціями в Україні. 

Майже всі компанії, що потрапили до досліджуваного списку, мають учасниками/акціонерами/КБВ осіб, до яких застосовано санкції. Винятком є  ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА", яка безпосередньо включена в санкційний перелік РНБО в жовтні 2022 року. Компанія входить до складу ФПГ Freedom Holding Corp., ключовою особою якої є Тимур Турлов (теж включений в санкційний перелік РНБО).

Як дізнатися, чи знаходиться контрагент під санкціями

Національні та міжнародні санкції щодо юридичних осіб та ФОП відображаються в YouControl. Перевірити можна не лише санкції, накладені безпосередньо на контрагента, а й на пов’язаних з ним осіб. Варто зайти в картку компанії і якщо санкції накладено — інструмент Експрес-аналіз це відразу покаже.

Так само можна виявити підсанкційну фізособу. Варто ввести ПІБ людини в модулі перевірки фізичних осіб і якщо вона перебуває під санкціями — система це покаже. В однойменному розділі є перелік всіх санкцій, накладених на фізичну особу, де можна побачити дату застосування кожної з них. А в розділі "Санкції РНБО" — підставу для застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та строк їх застосування.

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