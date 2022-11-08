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Порошенко: Атаки на енергетичні об’єкти це черговий акт геноциду, це стиль Путіна

8 листопада, 2022 вiвторок
12:31
війна з Росією Петро Порошенко

Петро Порошенко в ефірі італійського телеканалу Sky TG24 заявив, що атаки на цивільні енергетичні об’єкти України – це черговий акт геноциду з боку Путіна

"Ситуація однозначно тривожна. Ми маємо черговий акт геноциду, тому що невинні мирні жителі по всій Україні, в Києві, залишаються  без світла, без води, без опалення. І немає пояснень, чому Путін це робить.  Уявіть – немає опалення і світла в лікарнях, в школах, в дитячих садочках.  Це – стиль війни Путіна", – наголосив Петро Порошенко.

"У Путіна немає можливості атакувати наші війська на передовій.  Тому, використовуючи іранські безпілотники, він починає атакувати мирне населення по всій Україні. Це не війна Росії проти України.  Це війна Росії, війна Ірану, війна Білорусі проти всього західного цивілізованого світу.  Треба розуміти: якщо ми не зупинимо Путіна, ніхто не знає, де завтра з’являться російські ракети – в Італії, Німеччині, Великобританії чи в Сполучених Штатах", – зауважив п’ятий президент.

"Тому надзвичайно важливо, щоб уряди в усьому світі, включаючи уряд Італії, висунули нові й важливу ініціативу щодо постачання нової зброї, особливо зенітної та протиракетної зброї, яка врятувала чимало життів українців.  Ми дуже вдячні за це італійському народові, італійському парламенту та італійському уряду", – говорить Порошенко.

Він також вкотре наголосив: "Краще сидіти в темряві та холоді, залишатися без світла чи без опалення, ніж бути російськими рабами.  Це наш рух до свободи й до демократії. І ніхто не зможе нас зупинити".

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