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Порошенко: членство України в НАТО це питання життя і смерті, і торги з Росією неприпустимі

18 лютого, 2022 п'ятниця
18:08
Суспільство Петро Порошенко

Петро Порошенко під час виступу з трибуни парламенту закликав владу припинити дискусії щодо членства України в НАТО. Він нагадав, що євроатлантичну інтеграцію підтримує переважна більшість українців, і саме членство в НАТО та міцна армія є гарантами безпеки нашої держави

Про це передає пресслужба "Європейської Солідарності".

"Три роки тому, 18 лютого 2019 року мною були підписані зміни до Конституції, які прагненням українців приєднатися до ЄС та НАТО надали сили Основного закону. Вчора були оприлюднені результати соціологічного опитування, які зафіксували рекордну підтримку вступу до Північноатлантичного альянсу. "За" майже дві третини українців. Розумна реакція українців на загрози від Росії та її біснуватого фюрера", – заявив Порошенко.

"З громадською думкою кричущо дисонує заява посла Пристайка про готовність України поступитися Росії в питанні вступу до НАТО. Ваги словам дипломата надає те, що він не просто посол у Великій Британії. Це колишній міністр закордонних справ і колишній віце-прем’єр саме з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Якби це була самодіяльність Пристайка, він би негайно отримав по губах від Зеленського. А отже тижневе мовчання Зеленського дає підстави підозрювати, що пробну кульку для Пристайка надували саме на Банковій", – зауважує він.

"Влада цілком припускає торг з Росією з питання, яке для нас є питанням життя і смерті. Єдиною гарантією безпеки є членство в НАТО і тільки. Ми розуміємо, що шлях до Альянсу довгий і маємо зміцнювати власну армію", – резюмує Порошенко.

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Росія
Петро Порошенко
війна з Росією
війна
НАТО
Європейська солідарність
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2022, п'ятниця
18 лютого
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