Порошенко: для депутінізації Європи потрібне повне ембарго на російську нафту і газ

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".

У дебатах, які модерував депутат польського парламенту Павло Коваль, також взяли участь віце-канцлер та міністр закордонних справ ФРН (1998-2005) Йошка Фішер та провідний економіст Asian Infrastructure Investment Bank, директор Інституту глобальних справ Лондонської школи економіки та політичних наук Ерік Берглоф.

На думку Порошенка, Росія тисне на Європу через газове питання, поширюючи тези, ніби ембарго матиме руйнійний вплив на економіку ЄС. Порошенко наголосив: у такий спосіб Путін намагається зруйнувати єдність проукраїнської коаліції.

"Ми потребуємо добре прорахованих і продуманих рішень, щоб врятувати Європу і світ, а не лише Україну. Коли ми кажемо про депутінізацію, ми маємо врятувати Європу від впливу Путіна. Тобто від політичної корупції, хабарницьких експертів", - наголосив Порошенко.

"Усе це базується на експорті, який підтримують путінські експерти всередині ЄС. Нині вони розповсюджують інформацію про те, що не потрібно накладати ембарго на нафту, "це зруйнує Європу". "Не накладайте ембарго на газ - це зруйнує Польщу". Це неправда, це російський наратив. Це путінський інструмент, яким він намагається розколоти нашу єдність", - вважає Порошенко.

"Тому, якщо збираєтеся депутінізувати Європу, відріжте путінський вплив завдяки демократичним інституціям та інструментам", - говорить п'ятий президент.

"Ми маємо депутінізувати й Украну, бо ми маємо п'яту колону, і Путін намагається грати важливу роль в українській політиці. І врешті-решт одного дня ми маємо депутінізувати Росію. І це надзвичайно важливо", - важає Петро Порошенко.

"Путін вбиває, руйнує Росію. Путін знищує росіян. Чому я настільки песимістичний щодо можливого компромісу між Україною і Росією у дипломатичних переговорах і стосунках? Бо немає сірого кольору. Є чорне і біле. Як можна знайти компроміс, якщо Путін хоче вбити нас? Ми просто хочемо жити. Путін не просто руйнує Україну, він хоче стерти її зі світової мапи. Він у своїй божевільній підсвідомості думає, що Україну створив Ленін. Це тема його звернень. Я сумніваюся, що такі звернення могли бути придумані кимось, крім ментально хворих людей, однак з ядерною зброєю в руці. Мені здається, ви уже вивчили термін "депутінізація". Тепер ще давайте підготуємося й до іншого виклику - денуклеаризації Росії. Бо ядерні бомби в руках Путіна завжди будуть небезпекою для існування світу", - наголосив Порошенко.

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