English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Порошенко: до кінця року Україні треба отримати статус кандидата в ЄС, ПДЧ в НАТО і перемогти Путіна

Порошенко: до кінця року Україні треба отримати статус кандидата в ЄС, ПДЧ в НАТО і перемогти Путіна

15 червня, 2022 середа
10:30
Суспільство Петро Порошенко і Віталій Портников

Петро Порошенко переконаний, що цей рік для України є визначальним – треба отримати статус кандидата у члени ЄС, План дій щодо членства в НАТО і перемогти Путіна

Про це він сказав у інтерв'ю журналісту Віталію Портникову для спільного проекту Радіо Свобода, телеканалів "Еспресо" та "Настоящее Время" "Дороги до свободи" 

"Хтось сьогодні вважає, що ми вже перемогли, "давайте будемо говорити, як ми будемо ділити гроші, які прийдуть за "планом Маршалла"... Я у своїх виступах і на Конгресі ЄНП, і в Сопоті (на Європейському фінансовому конгресі) закликав – сконцентруйтесь сьогодні, щоб законодавство щодо ленд-лізу було ухвалено в кожній із країн – членів НАТО. Сконцентруйтеся сьогодні, щоб Україна отримала в повному обсязі весь перелік озброєння. Тому що сьогодні в нас не стоїть задача щось будувати, відновлювати. Ми це точно зробимо. Сьогодні стоїть задача зламати хребет агресору, озброїти наші Збройні Сили і зупинити війну", – пояснює Порошенко. 

"Причому це треба зробити до кінця цього року, так само як ми маємо отримати статус країни кандидата в цьому році, і так само як ми маємо забезпечити План дій щодо членства в НАТО. Я на це розраховую", – говорить Петро Порошенко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
13 червня, 2022 понедiлок
У Союзній державі РФ та Білорусі заявили про "фінішну пряму" в реалізації програм інтеграції країн
10 червня, 2022 п'ятниця
"Викинув повістку. Сховався в селі, ніхто мене не знайде". У РНБО спростували найпоширеніші фейки про повідомлення із військкомату
12 червня, 2022 неділя
Головною подією в російсько-українській війні буде не смерть Путіна, а постачання Україні зброї - політолог Андрій Піонтковський
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.3
    Купівля 34.3
    Продаж 35.15
  • EUR
    Купівля 35.68
    Продаж 36.92
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
15 червня
10:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Рамштайн-3 має бути проривним, адже триває велика павза між обіцянками та безпосереднім наданням зброї, - Згурець
10:51
"Реал" святкує перемогу в ЛЧ
УЄФА запускає ще один єврокубковий турнір, - L'Équipe
10:50
Ferrexpo Костянтина Жеваго передала партію медичних препаратів у Суми
10:40
Росіяни обстріляли Миколаївщину: за добу поранено 19 людей
10:30
Газ в Європу
ЄБРР виділить €300 млн на зміцнення енергетичної безпеки України
10:21
Укрпошта показала ескіз нової марки "Доброго вечора, ми з України!"
10:20
українська артилерія
Західні розвідки розглядають три сценарії розвитку війни в Україні, - CNN
10:18
Маріуполь
У Маріуполі під завалами обстріляного будинка знайшли три тіла
10:12
На фото наслідки російських обстрілів на Луганщині
Росія контролює більшу частину Сєверодонецька і тепер сконцентрується довкола хімзаводу "Азот", - британська розвідка
10:02
Вісім "прильотів": загарбники із мінометів гатили по прикордонню Сумщини
09:48
Обстріли Чугуївського району, Харківщина
На Харківщині 14 червня росіяни поранили 7 людей і пошкодили будинки
09:28
Збірна України
Ліга націй: Петраков назвав головну причину втрати очок у матчі з Ірландією
09:19
діти війна
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: 313 дітей загинуло, ще 579 отримали поранення
09:12
Танкер для доставки СПГ
Україна просить США постачати їй зріджений газ за ленд-лізом, - ЗМІ
08:54
Втрати окупантів
Росія від 24 лютого втратила близько 32 750 військових, 1440 танків, 230 РСЗВ і 179 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
08:53
евакуація гумкоридор
За 14 червня з Луганщини евакуювали 52 людини
08:34
фейк фейкові новини
Україна вимагає усі гаубиці США, а військові на Азоті утримують цивільних: добірка російських фейків на 15 червня
08:28
Окупанти обстріляли Луганщину: пошкоджено 35 будинків, багато поранених
08:09
білоруські військові лукашенко
Генштаб ЗСУ: 7 батальйонів армії Білорусі ведуть розвідку та укріплюють позиції на Волинському та Поліському напрямках
07:40
окупанти
Окупанти ведуть наступ у напрямку Краснопілля та штурмують населені пункти на кількох напрямках, - Генштаб ЗСУ
07:36
Микола Княжицький
Від Путіна захистить об‘єднання усіх українців. - Микола Княжицький про олігархів, медіа і "хороших русских"
07:35
Оновлено
авіаудар
РФ з "Ураганів" обстріляла Апостолове на Дніпропетровщині. 4 людей загинули
07:27
"Ростов-на-Дону" та інші російські підводні човни класу Палтус озброєні ракетами Калібр, еквівалентом Томагавка
Загроза ракетних ударів по Одеській області лишається, Росія тримає напоготові 20 "калібрів", – Братчук
07:21
Канада
Між Канадою та ЄС провели сухопутний кордон
07:16
потяги
УЗ призначила на 15 червня евакуаційний потяг із Донбасу до Львова
06:45
Tesla Powerwall 2
На Донеччині з'явилися системи Tesla Powerwall 2
06:40
протипіхотна міна "Медальйон"
МВС закликало українців не здавати вибухонебезпечні предмети на металобрухт
06:04
російські війська
Росіянам можуть підвищити призовний вік із 40 до 49 років, - ISW
05:45
Інфографіка
Ліга націй, Збірна Нідерландів
Ліга націй: результати всіх матчів вівторка
05:26
ДТП в Анталії
В Анталії автобус з туристами потрапив у ДТП, є жертви
04:42
Тайсон Ф'юрі
Це коштуватиме грошей: Ф'юрі заінтригував можливим відновленням кар'єри заради бою з Усиком
03:59
Матеуш Моравецький
Прем'єр Польщі Моравецький звинуватив НАТО у недостатній допомозі Україні
03:19
Олаф Шольц
Арестович звинуватив Шольца у відповідальності за загибелі українців
02:31
Інфографіка
Трофей ЧС-2022
ЧС-2022: визначились всі учасники чемпіонату світу з футболу
01:53
За 14 червня ЗСУ вбили 70 росіян і знищили 60 одиниць техніки, - звіт ОК "Південь"
01:45
Укрзалізниця, МОЗ, Лікарі без кордонів, потяг, евакуація
Реанімаційні у вагонах: Укрзалізниця, МОЗ і "Лікарі без кордонів" показали медичний потяг для евакуації цивільних
01:37
росія флот
Росія перегрупувала флот у Чорному морі: скільки крилатих ракет загрожують Україні
01:14
мобілізація
Мобілізація в Україні: хто має право отримати бронь
01:12
Путін Шольц
У Німеччині відмовились від ідеї націоналізувати колишню "дочку" Газпрому. Бояться розізлити Путіна
00:46
Інфографіка
Збірна України
Ліга націй: який вигляд має таблиця групи збірної України після 4-х турів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV