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Порошенко на Донеччині вшанував пам'ять Степана Чубенка і зустрівся з волонтерами Донбасу

14 грудня, 2021 вiвторок
10:01
Суспільство

П'ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко у Краматорську вшанував пам'ять Степана Чубенка та поклав квіти до нещодавно встановленого пам'ятника юному герою. Лідер партії також поспілкувався з волонтерами, проукраїнськими активістами з Донецької і Луганської областей

Про це повідомляє сайт "Європейської Солідарності".

"Кажуть, що патріотами не народжуються, патріотів виховує народ, країна, батьки, школа і врешті-решт обставини, які супроводжують життя людини. Немає жодного сумніву, що Степан був справжнім патріотом. "Футбол для мене - більше, ніж життя, і більше, ніж життя - це Україна" - це сказала дитина у віці 16 років. Хоча кажуть, що він собі рік приписав для того, щоб піти захищати Україну", - зауважив Петро Порошенко.

"Це приклад служіння. Це є кардинальна відмінність від тих, кому "какая разница". І для мене Степан Чубенко завжди залишається символом", - сказав він.

Саме команда "Європейської Солідарності" Донеччини ініціювала рішення про встановлення пам'ятника Степанові Чубенку у Краматорську, біля входу на стадіон, де проводилися турніри. "Щоб вся Україна знала, яким був Степан - хлопець з Краматорська, який дуже любив Україну", - додав Порошенко.

П'ятий президент нагадав, що хлопця схопили бойовики за те, що він мав стрічку жовтого і блакитного кольорів, а ще у нього був шарф ФК "Карпати". "Я, до речі, хочу звернутися до ФК "Карпати", щоб увічнили пам'ять Степана і там", - додав лідер "Євросолідарності".

Петро Порошенко також відзначив величезний внесок у спільну боротьбу за Україну місцевих волонтерів, які допомагають українській армії з 2014 року. "Волонтери - це ті, хто небайдужий. Волонтери - це ті, кому не "какая разница". Це в тому числі й ті, хто продали все, що у них було, щоб віддати і підтримати армію", - підкреслив він.

П'ятий президент наголосив, що сьогодні зустрічається з волонтерами, щоб подякувати їм за вагомий внесок у зміцнення обороноздатності держави.

"Для того, щоб бути героєм, треба бути патріотом, і треба бути небайдужим як волонтери. Так поводив себе Степан, так поводив себе Володимир Рибак, і для мене це було символом боротьби і любові до України донеччан, тих, хто живе на Донбасі", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".

"В той час, як інші у будинку культури "Стірол" давали корпоративчик сепарам, сміялися над українською армією, жартували про те, як захоплювали українські танки, а потім ще гроші від сепарів брали за ці корпоративчики. А потім їхали до Москви і фотографувалися на Червоній площі тоді, коли російські найманці і російські солдати вбивали тут українців", - додав він.

Петро Порошенко вручив подяки від команди "Європейської Солідарності" з нагоди Міжнародного дня волонтера Ользі Рубановській, Ользі Костериній, Надії Калиниченковій, Наталії Журбенко.

"Дякуємо вам від усіх патріотичних сил Станиці Луганської. І вони всі хочуть стати членами "Європейської Солідарності", - сказала у відповідь відома волонтерка Наталя Павлівна Журбенко.
 

Новини
Петро Порошенко
Європейська солідарність
Степан Чубенко
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