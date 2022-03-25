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Головна війна з Росією Порошенко: озброєння України – це найкоротша дорога до миру

Порошенко: озброєння України – це найкоротша дорога до миру

25 березня, 2022 п'ятниця
22:27
війна з Росією Порошенко

Найкоротшою дорогою до миру є озброєння України  – про це сказав Петро Порошенко в ефірі російськомовного телеканалу "Настоящее Время", який є медіапроектом "Радіо Свобода" та "Голос Америки"

Про це повідомляє офіційний сайт партії "Європейська солідарність".

"Сьогодні є чітке розуміння всього світу, що для того, щоб швидше прокласти дорогу до миру, Україна має бути сильнішою. Щоб Україна була сильнішою, вона має бути озброєна. Отже постачання озброєння Україні і є найкоротша дорога до миру", – зазначає Порошенко. 

Він зазначив, що постачання Україні озброєння, боєприпасів та військової техніки є частиною плану примушення росії до миру, який був презентований і українській владі, і західним союзникам. 

"Пункт перший називається Ленд-ліз. Це все – від харчування до боєприпасів, від танків до гармат, від сплавів до технологій. І ми твердо розраховуємо, що цей ленд-ліз акт буде прийнятий на підтримку України", – вважає Петро Порошенко. 

"Позиція друга – це закрите небо, не обов`язково натівськими ракетами. У нас є блискучі пілоти, які продемонстрували, що вони не дали росіянам захопити панування в повітрі. І вже збили більше 250 літаків та гелікоптерів, які прилетіли вбивати українців", – зауважив Порошенко. 

"Панування в небі має бути за рахунок постачання літаків – включно з МІГ-29, комплексів протиповітряної оборони включно з С-300. І ми точно захистимо небо", – переконаний Петро Порошенко. 

"Для нас є мотивація величезна, бо ми б’ємося за свою землю, за свій народ, за свої родини, за своїх батьків, за своє майбутнє. А що тут шукають російські солдати? Вони собі навіть відповісти не можуть. Вони не мають мотивації – і тому програють", – наголошує Петро Порошенко. 

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