Порошенко передав бронежилети капеланам ПЦУ, які відправляються на фронт

У ПЦУ повідомили, що, на жаль, вже кілька військових капеланів загинули під час бойових дій.



"На Православну Церкву України зараз покладена величезна місія. Час розставив усе по своїх місцях, і показав, що несла російська церква в Україні. Капелани ПЦУ зараз у пеклі війни поряд з нашими військовими. Вони надихають їх на відсіч агресору, підтримують дух і віру в перемогу. Адже Бог з нами!", – наголосив Порошенко.



"Для Фонду Порошенка та ГО "Справа Громад" велика радість мати можливість надати капеланам впевненість і захист", – написав п’ятий президент у Facebook.



"Хай Бог береже наших захисників. А ворог хай іде дорогою за крейсером "Москва", – побажав Порошенко.

Днями Петро Порошенко також привіз сотні бронежилетів, захисні шоломи, спорядження підрозділам ЗСУ та тероборони у Краматорськ на Донеччині та Миколаївську область.