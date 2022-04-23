Порошенко передав бронежилети капеланам ПЦУ, які відправляються на фронт
Капелани ПЦУ отримали бронежилети, які захищатимуть їх на передовій. Петро Порошенко подякував військовим капеланам за підтримку українських воїнів, які захищають нашу державу від російських окупантів
У ПЦУ повідомили, що, на жаль, вже кілька військових капеланів загинули під час бойових дій.
"На Православну Церкву України зараз покладена величезна місія. Час розставив усе по своїх місцях, і показав, що несла російська церква в Україні. Капелани ПЦУ зараз у пеклі війни поряд з нашими військовими. Вони надихають їх на відсіч агресору, підтримують дух і віру в перемогу. Адже Бог з нами!", – наголосив Порошенко.
"Для Фонду Порошенка та ГО "Справа Громад" велика радість мати можливість надати капеланам впевненість і захист", – написав п’ятий президент у Facebook.
"Хай Бог береже наших захисників. А ворог хай іде дорогою за крейсером "Москва", – побажав Порошенко.
Днями Петро Порошенко також привіз сотні бронежилетів, захисні шоломи, спорядження підрозділам ЗСУ та тероборони у Краматорськ на Донеччині та Миколаївську область.
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