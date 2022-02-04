Порошенко підтримав Могилянку: Її патріотична позиція муляє владі, яка живе за принципом "какая разница"

"Атака на Могилянку носить світоглядний і ціннісний характер. Її позиція муляє владі, яка живе на ідеологічному принципі «какая разница». Могилянку атакують люди, яким все одно, яка мова, яка церква, і, судячи з неадекватної реакції на зростання російською загрози, — навіть байдуже, яка армія", – пише Порошенко у Facebook.

"Національний університет "Києво-Могилянська академія" — це вже бренд-легенда. В його основі не лише вільний науковий пошук, передові стандарти освіти і нульова толерантність до корупції. Академія завжди йшла в авангарді суспільних змін. І на Помаранчевому Майдані, і під час Революції Гідності викладачі та студенти Могилянки відстоювали європейський вибір України, і продовжують робити це на фронті. В нашій команді — теж чимало фахових і високоінтелектуальних випускників КМА з активною громадянською позицією2, – констатує п’ятий президент.

"І точно не ставленику Зеленського Шкарлету визначати, чи відбулися вибори. То — повноваження відповідальних структур Могилянки, а вони своє слово сказали", – констатує Петро Пооошенко.

"Сергій Квіт був успішним міністром-реформатором. Я впевнений, що буде надзвичайно ефективним президентом для НаУКМА, що він довів раніше, коли вже очолював академію", – нагадав Петро Порошенко.

"Руки геть від Могилянки! А Шкарлет нехай 2тихонько в лес уйдет»". Для цього "Європейська Солідарність" з "Голосом" зареєстрували постанову про його звільнення. Вимагаємо поставити її на голосування. Ми з самого початку знали і попереджали, що Шкарлет не гідний того, щоби бути міністром освіти", – наголосив лідер партії.