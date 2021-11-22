Порошенко побудує у Києві концерт-хол світового рівня

Київська міська державна адміністрація надала дозвіл на будівництво Концерт-холу Roshen на місці Палацу культури імені Корольова, пише Gazeta.ua.



Про плани збудувати у Києві концерт-хол у Порошенка повідомили рік тому. А в травні цього року стало відомо, що архітектурний конкурс виграло авторитетне норвезьке архітектурне бюро Snøhetta.



Масштабний проєкт реалізується за кошти компанії "Roshen" і Фонду Порошенка. Для реалізації проекту "Roshen" на торгах викупив будівлю ПК імені Корольова. На презентації у жовтні 2020 року п'ятий президент Петро Порошенко з Мариною Порошенко вперше розповіли про деталі проєкту.



"Культура – це те, навколо чого провідні країни Європи відбудовують національну ідею та формують власну ідентичність. Києву катастрофічно не вистачає сучасних майданчиків для реалізації мистецьких проєктів світового рівня, особливо тих, що створюють класичну музику. Наша країна виховує віртуозів-музикантів і диригентів і відпускає їх по світах, бо тут їм немає де працювати. Навіть столиця, яка мала б подавати приклад всій країні, не має філармонічних залів належного рівня", – сказала Марина Порошенко.



"Саме тому виникла ідея створити сучасну концертну залу міжнародного рівня. Залу, яка буде символом відродження української культури, залу, в якій звучатимуть найкращі зразки світової класики та виступатимуть легенди світової музики – "Концерт-хол Roshen", – наголосила тоді Марина Порошенко.



Бюджет проєкту – це десятки мільйонів доларів, повідомили його ініціатори.



Як розповів Порошенко, такі проєкти зазвичай реалізуються державою або муніципалітетами. Є лише кілька світових прецедентів, коли такі заклади створювались винятково за кошти меценатів.



"Ми навіть не можемо назвати в Східній Європі приклади, коли за кошти благодійників, не державні, не муніципальні кошти був би побудований або хоча би замахнулися на об'єкт такого рівня. Але ми сміливі", – сказав Порошенко.



"Цей проєкт розрахований на допомогу українським вітчизняним артистам – і симфонічним оркестрам, і Філармонії, і консерваторіям, багатьом найталановитішим українським музикантам. Це – виховання нації. І дуже важливо, що це робиться не на Хрещатику, а тут, на Відрадному", – наголошує Порошенко.



"Це буде центром культури, центром розвитку цілого Києва. І багато артистів світового рівня, багато оркестрів світового рівня приїхали б давно в Україну. Але ніколи вони тут не були, бо не було місця, де могли би оцінити по-справжньому цей рівень. "Roshen" надихнувся прикладами Microsoft Theater і Карнегі-холу", – поділився п'ятий президент.



Це буде перший в Україні концертний зал для виступів великого симфонічного оркестру з хором. Для прикладу, Німеччина має 7 залів світового рівня. У сусідній Польщі за останні роки відкрили два таких заклади. Україна ж з її традиціями класичної музики, з диригентами, виконавцями, композиторами і колективами світового рівня не має жодної акустичної зали для великого симфонічного оркестру. Концерт-хол матиме велику акустичну концертну залу на 1800 глядачів і камерну залу на 400 глядачів. А також необхідну інфраструктуру для репетицій музикантів і хорів.



Це буде надсучасна будівля зі спеціальною акустикою. Симфонічна зала зможе вмістити близько двох тисяч людей.



Відкриття Roshen Concert Hall заплановане на 2025 рік.



Бюро Snøhetta, яке виграло архітектурний конкурс, — одне з найвідоміших та найавторитетніших архітектурних бюро у світі. Воно було засноване 1989 року в Норвегії. Серед найвідоміших проєктів бюро – опера в Осло, Бібліотека Олександрина в Єгипті, художній музей Ліллехаммера, а також павільйон Національного меморіального музею 11 вересня у Нью-Йорку.



Концерт-хол продовжить низку масштабних проєктів, які вже реалізовані командою Порошенка – це і найбільший у світі річковий світло-музичний фонтан Рошен у Вінниці, створення центру Анни Київської у Франції, підтримка археологічних досліджень на місці поховання короля Данила Галицького у Польщі, будівництво єдиного за часів незалежності Театру на Подолі, зоопарк у Черкасах, Roshen Winter Village і традиційні зимові ковзанки у різних містах України.