Порошенко подякував Естонії та Латвії за визнання російської агресії актом геноциду проти українського народу

Про це Порошенко написав у Facebook



"Вдячний нашим друзям та союзникам у Латвії та Естонії за сміливе та важливе рішення щодо визнання війни Росії проти України актом геноциду", - написав Порошенко.



"Кінцевою метою триваючої агресії путінського рашистського режиму є знищення не лише української держави, а і української нації, української ідентичності. Ми не дозволимо стерти Україну з мапи світу та людської історії. Перемога буде за Україною, а військові злочинці путінського режиму будуть притягнуті до відповідальності", - наголошує Порошенко.



"Закликаємо всіх наших союзників слідувати прикладу Риги та Таллінна і дати належну справедливу оцінку варварським діям Кремля", - пише Петро Порошенко.

