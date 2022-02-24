Порошенко подякував журналістам: інформаційна безпека зараз вкрай важлива

"Я хочу подякувати журналістам, які разом з нами намагаються інформувати суспільство. Бо протидія інформаційній агресії Кремля є також виключно важливою. Протидія диверсійним групам, якими Путін намагається дестабілізувати ситуацію всередині країни – це також надзвичайно важливо. І ефективна комунікація, яку ми демонструємо", – говорить Порошенко.

"Вчора я взяв активну участь у розробці закону про прийняття надзвичайного стану. Вчора ми продавили і об’єдналися, коли треба було голосувати за збільшення фінансування ЗСУ. Ми сподівалися сьогодні проголосувати уточнення законів щодо територіальної оборони. Думаю, що на наступних зустрічах парламенту ми також це зробимо. Треба підвищити відповідальність «п’ятої колони» за колабораціонізм. Парламент не має припиняти роботу. Парламент з народом України. І я твердо наголошую, що Україна здатна себе захистити, здатна вистояти. Це залежить від всіх нас", – переконаний лідер партії.