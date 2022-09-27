Відео поїздки опубліковано на ютуб-каналі Петра Порошенка.

Селище Козача Лопань – усього за три кілометри від державного кордону з Росією. 7 місяців люди тут жили в окупації, зараз досі немає світла і зв’язку. Мешканцям привезли генератори, спальники, харчі та ліки. Місцеві жителі кажуть – дуже потрібен "старлінк", а ще просять машину швидкої допомоги. Кажуть – їхню вкрали окупанти.

"Козача Лопань була окупована 24 лютого. І в цій місцевості було загалом 4 тисячі російських військових", – показує Порошенко позиції ворожої артилерії.

"Проїжджаючи селищем, відчуваєш страшний біль і одночасно злість. Селище було одним із перших, які окупувала російська орда. Окупувала і зруйнувала. Тут немає зв’язку, немає світла та газу. "Русскій мір" залишає по собі суцільні руїни", – показує Петро Порошенко розтрощені оселі.

"Тут, як і в багатьох інших містах та селах звільненої Харківщини, російські виродки влаштували катівню. Знущалися жорстоко. Влаштовували допити звичайним селянам. Мабуть, кожен другий житель села пройшов через "підвал", – зазначив п’ятий президент.

"Попри біль та страшну втому, українці не здалися. Зі сльозами на очах зустрічали Збройні Сили України", – говорить Порошенко.

Місцеві розповідають: староста селища Людмила Вакуленко підняла український прапор, щойно росіяни втекли. Російська ганчірка, яку зірвали з будівлі селищної ради, досі валяється під ногами.

Раз по раз у селищі чути віддалені вибухи, це обстрілюють з російської території. Навколишні землі нашпиговані ворожими мінами. Але люди щасливі – кажуть, головне, що ЗСУ вигнали окупантів. І хоч світла немає, але традиційний коровай з печі для гостей є.

"Зараз у селищі залишилося буквально 1,5 тисячі населення, в чотири рази менше, ніж до окупації. Привезли людям генератори, спальники на перший час. І обов’язково привеземо "старлінк", – пообіцяв Петро Порошенко.

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