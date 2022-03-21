Порошенко привіз ще одному батальйону тероборони бронежилети, кулемети і набої
Ще один батальйон територіальної оборони "Скіф", який несе службу на підступах до столиці України, посилився додатковими засобами захисту та озброєнням
Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".
Петро Порошенко передав 75 бронежилетів, кулемети, набої та автомобіль "пікап" для потреб батальйону. Порошенко подякував добровольцям, які так само, як і в 2014 році, стали на захист своєї держави
"Українці здивували світ і здивували Путіна. Продемонстрували небачену сміливість, патріотизм і професіоналізм. І продемонстрували, що ворога можна і треба бити. Я дякую всім, хто доєднався добровольцями до лав Збройних Сил України, які ми з вами почали будувати в 2014-му. Черги у військкомати добровольців, які йшли прямо з Майдану, дозволили нам тоді зупинити російського агресора і відвоювати дві третини окупованого Донбасу", - нагадав п'ятий президент.
"Дуже важливо, що тоді присягу прийняли величезна кількість людей, які навіть не служили в Збройних Силах, але за покликом серця встали на оборону держави. І зараз я тішуся бойовим складом Збройних Сил України, перебудованих за останні вісім років, та підрозділів територіальної оборони", - говорить Петро Порошенко.
Як відомо, з перших днів російського вторгнення Петро Порошенко займається забезпеченням підрозділів тероборони та ЗСУ озброєнням і засобами захисту. Зокрема, Петро Порошенко взяв під патронат 206-й батальйон тероборони Києва та кілька підрозділів ТРО столичної області. На замовлення Порошенка у Фінляндії закуплена броньована сталь для 2,5 тис. бронежилетів, які виготовляються в Україні для потреб наших захисників. 450 бронежилетів вже отримали захисники Миколаєва. Також у ЗСУ та тероборону надійшли понад півтисячі кулеметів ПКМ. Загалом на озброєння та засоби захисту спрямовано понад 2 млн доларів США.
Порошенко також запропонував союзникам України план примушення Путіна до миру. Він включає в себе розгортання програми ленд-лізу, надання засобів протиповітряної оборони та літаків для контролю над небом, нафтове ембарго проти Росії, розробку плану відбудови України та прискорення євроінтеграції.
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