Порошенко привіз ще одному батальйону тероборони бронежилети, кулемети і набої

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".



Петро Порошенко передав 75 бронежилетів, кулемети, набої та автомобіль "пікап" для потреб батальйону. Порошенко подякував добровольцям, які так само, як і в 2014 році, стали на захист своєї держави



"Українці здивували світ і здивували Путіна. Продемонстрували небачену сміливість, патріотизм і професіоналізм. І продемонстрували, що ворога можна і треба бити. Я дякую всім, хто доєднався добровольцями до лав Збройних Сил України, які ми з вами почали будувати в 2014-му. Черги у військкомати добровольців, які йшли прямо з Майдану, дозволили нам тоді зупинити російського агресора і відвоювати дві третини окупованого Донбасу", - нагадав п'ятий президент.



"Дуже важливо, що тоді присягу прийняли величезна кількість людей, які навіть не служили в Збройних Силах, але за покликом серця встали на оборону держави. І зараз я тішуся бойовим складом Збройних Сил України, перебудованих за останні вісім років, та підрозділів територіальної оборони", - говорить Петро Порошенко.



Як відомо, з перших днів російського вторгнення Петро Порошенко займається забезпеченням підрозділів тероборони та ЗСУ озброєнням і засобами захисту. Зокрема, Петро Порошенко взяв під патронат 206-й батальйон тероборони Києва та кілька підрозділів ТРО столичної області. На замовлення Порошенка у Фінляндії закуплена броньована сталь для 2,5 тис. бронежилетів, які виготовляються в Україні для потреб наших захисників. 450 бронежилетів вже отримали захисники Миколаєва. Також у ЗСУ та тероборону надійшли понад півтисячі кулеметів ПКМ. Загалом на озброєння та засоби захисту спрямовано понад 2 млн доларів США.



Порошенко також запропонував союзникам України план примушення Путіна до миру. Він включає в себе розгортання програми ленд-лізу, надання засобів протиповітряної оборони та літаків для контролю над небом, нафтове ембарго проти Росії, розробку плану відбудови України та прискорення євроінтеграції.



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