Порошенко привіз техніку підрозділам ППО, які прикривають південь

Про це Порошенко повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні ми на півдні, в Одесі. Серця всіх українців зараз із мешканцями Одеси і Одещини. Мета нашого перебування – допомогти закрити з повітря Одеські порти, Одесу, Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ, весь південь", – заявив він.

Воїни-зенітники, яким Порошенко привіз новий повнопривідний пікап, кажуть: "ситуація на півдні складна, але контрольована. Зенітними військами багато цілей знищуються. Працюємо в плановому режимі без всяких панік. В основному це по безпілотним літальним апаратам – "шахедам", "орланам" і такого типу".

Народний депутат Олексій Гончаренко розповідає: попри ракетні атаки Одеса залишається містом-героєм, одеситів не залякати і не зламати.

"Зараз ми завершили ремонт бойових модулів, які постраждали ще під час Керченської атаки, і зараз під час війни. Це кораблі "Бердянськ", "Костопіль", де силами заводу "Кузня на Рибальському" за кошти Фонду Порошенка без залучення коштів державного бюджету була повністю відновлена боєздатність двох бойових модулів. Третій бойовий модуль готовий, куплені імпортні комлектуючі. Я думаю, що протягом декількох днів делегація заводу також передасть їх для встановлення", – повідомив п’ятий президент.

Він також подякував керівнику цього напрямку "Кузні на Рибальському" Костянтину Картошкіну, який віддав свої власні кошти разом з коштами Благодійного фонду і вже передав два бойові модулі ВМС.

Також у підрозділи ППО, які прикривають південь, Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" привезли вантажівку DAF, пересувну авторемонтну майстерню, маскувальні сітки, радіостанції і колеса.