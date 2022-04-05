Порошенко привіз у Чернігів генератори, продукти, ліки і закликав підтримати відновлення міста

Про це повідомив Петро Порошенко.



Він подякував чернігівцям та особисто міському голові Владиславу Атрошенку за стійкість протягом кількох тижнів у ворожому оточенні.



"Дякуємо всім українцям, які боронили місто Чернігів і сьогодні знаходяться у лавах Збройних Сил, у лавах громадських формувань. Які розуміють, що боронячи Чернігів, вони стримують ворога, щоб ворог не дійшов до Києва і далі в центральну, західну частину України", – говорить Атрошенко.



"І звісно я дякую Петру Олексійовичу, який привіз допомогу. Ми вдячні будь-якій підтримці на сьогоднішній день, тому що війна не закінчилась. Я всім своїм службам сказав формувати запаси, тому що що в голові у росіян, ми не розуміємо", – наголошує міський голова.



Атрошенко також розповів, що окупанти "денацифікували" міськраду двома ракетами "Іскандер", випущеними з території Білорусі.



"Чернігів став для всього світу символом стійкості, незламності. Фашисти російських військ хотіли влаштувати тут щось середнє між блокадою Ленінграду і Сталінградом", – сказав Порошенко.

"Ці дні блокади без світла, без тепла, 70% зруйнованих варварами приміщень не зламали дух чернігівчан", – говорить Порошенко.

П’ятий президент також подякував місцевим медикам, які не припиняли лікувати містян: "в умовах, коли не було світла, коли не було тепла, лікарі Чернігівщини продовжували свою нелегку справу, жодного дня не зупиняли прийом поранених і хворих".

Порошенко закликав владу та міжнародні організації надати підтримку Чернігову та місцевому самоврядуванню міста."Ми можемо говорити про ефективність децентралізації. Тому що основний тягар організації життя міста в умовах оточення взяла на себе міська влада і міський голова. На сьогоднішній день чернігівчани потребують підтримки держави, підтримки уряду. Потребують підтримки міжнародних організацій, у тому числі і фінансової, комунальної, підтримки щодо відновлення", – зазначає Порошенко."Я твердо переконаний, що саме так і буде. Сьогодні я тут, щоб допомогти і для того, щоб подякувати Владиславу Атрошенку, подякувати чернігівчанам. Разом ми переможемо і дамо відсіч фашистам, які прийшли до нас", – переконаний Порошенко.