Порошенко про наміри Путіна: він підвищує ставки, щоб тиснути на весь світ

Про це Порошенко заявив у етері програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє "Європейська Солідарність".

"Це стовідсоткове підняття ставок, підняття температури і продовження тиску на весь світ при підготовці до агресії в Україні. 5 хвилин тому відбулася заява спікера Державної Думи Росії Володіна, який заявив про те, що якщо зараз виникає загроза для громадян Російської Федерації і співвітчизників, які проживають на території "ЛНР" і "ДНР", вони переходять до військових дій", – повідомив Петро Порошенко.

"От вам сенс цих сирен. От вам сенс дітей, яких показують в рамках інформаційних кампаній "евакуації". От вам сенс цього указу. Путін – божевільна людина, яка підвищує ставки. І нам на сьогоднішній день дуже серйозно треба ставитися до ризиків і загроз, які виникають через загарбницьку політику божевільного Путіна", – резюмував Порошенко.

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