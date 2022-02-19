Порошенко про наміри Путіна: він підвищує ставки, щоб тиснути на весь світ
Петро Порошенко назвав щойно підписаний указ Путіна про військовий призов підвищенням ставок і продовженням тиску на весь світ
Про це Порошенко заявив у етері програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє "Європейська Солідарність".
"Це стовідсоткове підняття ставок, підняття температури і продовження тиску на весь світ при підготовці до агресії в Україні. 5 хвилин тому відбулася заява спікера Державної Думи Росії Володіна, який заявив про те, що якщо зараз виникає загроза для громадян Російської Федерації і співвітчизників, які проживають на території "ЛНР" і "ДНР", вони переходять до військових дій", – повідомив Петро Порошенко.
"От вам сенс цих сирен. От вам сенс дітей, яких показують в рамках інформаційних кампаній "евакуації". От вам сенс цього указу. Путін – божевільна людина, яка підвищує ставки. І нам на сьогоднішній день дуже серйозно треба ставитися до ризиків і загроз, які виникають через загарбницьку політику божевільного Путіна", – резюмував Порошенко.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.57
-
EUR
Купівля 32.01Продаж 32.51
- Актуальне
- Важливе