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Порошенко про неефективність Будапештського меморандуму: Ми 17 разів ініціювали консультації, і жодна не відбулася

15 лютого, 2022 вiвторок
20:07
Світ Порошенко

Будапештський меморандум не містить жодних гарантій для України і передбачає лише консультації сторін за умови участі всіх підписантів, у тому числі і Росії. Про це сказав п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час телемарафону в ефірі "Прямого" і "5 каналу"

"Перше доручення РНБО, щоб МЗС України зв’язалося з усіма країнами-гарантами Будапештського процесу, було зроблено в березні 2014 року щодо скликання консультацій. Всього було ініційовано 17 разів створення консультацій в рамках Будапештського меморандуму. Жодна з них не відбулася", – повідомив Порошенко.

2Бо замість слова "гарантії" там є слово "запевнення", "стурбованість" замість гарантій. Замість механізму санкцій за невиконання Будапештського меморандуму – там механізм консультацій. Причому на консультаціях мають бути присутні всі п`ять країн-членів. А якщо одна з країн-членів – агресор? Усі сімнадцять разів консультації не відбулися за однієї причини – бо Росія не взяла в них участь і далі участі брати в цьому не збирається. Меморандум – це пам’ятна записка, яка не має під собою жодних ефективних кроків», – зауважує п’ятий Президент.

"І сьогодні, коли штовхають на Будапештський меморандум, це виглядає так, наче ви збираєтеся зупинити агресора зверненням до його гарантій. Він порушив ці гарантії тоді, коли вдерся на українську територію. І ми можемо скільки завгодно звертатися до меморандуму, але це не може бути альтернативою ні Мінську, ні дорогою до миру", – констатує Петро Порошенко.

"Що є альтернативою? Армія. Збройні сили України, які ми створили з 2014 року. Ми з вами, шановні громадяни України", – наголошує Порошенко.

"Ми дякуємо військовослужбовцям, волонтерам, добровольцям. Ми дякуємо нашим солдатам, сержантам, офіцерам, генералам, адміралам, які зробили диво, бо гарантом суверенітету територіальної цілісності і незалежності України є армія", – переконаний Порошенко.

"І другим найбільш ефективним гарантом є НАТО. Бо 5-та стаття НАТО передбачає абсолютно чіткий протокол, процедуру, що ми робимо у випадку агресії проти країни-члена Альянсу. І зараз ми розплачуємося за абсолютну безвідповідальність багатовекторності, яку сповідували багато політиків, які руйнували обороноздатність держави. Ми могли бути членом НАТО ще у 2004-2008 році", – резюмує лідер партії.

Новини
Порошенко
Будапештський меморандум
війна з Росією
Путін
Європейська солідарність
політика Зеленьского
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