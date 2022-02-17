Порошенко про обстріли на Донбасі: Це ще один доказ злочинів Росії для Міжнародного суду ООН

"Глибоко шокований сьогоднішніми обстрілами об’єктів цивільної інфраструктури на Донбасі з боку російських окупаційних сил, що несли реальну загрозу людським життям, у першу чергу дітям", – написав лідер партії "Європейська Солідарність" у Facebook.

"Це не лише провокація! Закликаю українську владу та міжнародне співтовариство рішуче відреагувати на цей зухвалий терористичний акт з боку агресора, що вкотре підтверджує справжню злочинну сутність російської влади та її маріонеток", – наголошує п’ятий президент.

"Вважаю, що цей злочин проти людства має отримати гідну відповідь у вигляді посилення санкцій проти Кремля та стати ще однією сторінкою доказової бази злочинів Росії на території України у рамках міжнародних судових інстанцій, у тому числі у Міжнародному суді ООН", – резюмує Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли з важкої артилерії Станицю Луганську, внаслідок чого було зруйновано стіну в дитячому садку, а двоє мирних жителів зазнали контузій.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що окупанти під Донецьком обстрілюють із важкої артилерії сили ООС.

Уранці 17 лютого поблизу міста Щастя, на Луганщині, було здійснено артилерійський обстріл.

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