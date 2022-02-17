Порошенко про обстріли на Донбасі: Це ще один доказ злочинів Росії для Міжнародного суду ООН
Петро Порошенко закликав українську владу та міжнародне співтовариство рішуче відреагувати на терористичні акти російських бойовиків на Донбасі і посилити санкції проти країни-агресора
"Глибоко шокований сьогоднішніми обстрілами об’єктів цивільної інфраструктури на Донбасі з боку російських окупаційних сил, що несли реальну загрозу людським життям, у першу чергу дітям", – написав лідер партії "Європейська Солідарність" у Facebook.
"Це не лише провокація! Закликаю українську владу та міжнародне співтовариство рішуче відреагувати на цей зухвалий терористичний акт з боку агресора, що вкотре підтверджує справжню злочинну сутність російської влади та її маріонеток", – наголошує п’ятий президент.
"Вважаю, що цей злочин проти людства має отримати гідну відповідь у вигляді посилення санкцій проти Кремля та стати ще однією сторінкою доказової бази злочинів Росії на території України у рамках міжнародних судових інстанцій, у тому числі у Міжнародному суді ООН", – резюмує Петро Порошенко.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли з важкої артилерії Станицю Луганську, внаслідок чого було зруйновано стіну в дитячому садку, а двоє мирних жителів зазнали контузій.
- Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що окупанти під Донецьком обстрілюють із важкої артилерії сили ООС.
- Уранці 17 лютого поблизу міста Щастя, на Луганщині, було здійснено артилерійський обстріл.
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