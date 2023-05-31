Порошенко про повітряні атаки: в Україні зараз немає безпечного місця, росіяни мають відчувати те саме

"Я не коментую, хто це робить, навіщо вони це роблять, але Росія має відчути хоча б частину того болю, який відчуває український народ, українські діти, українське мирне населення", – зазначив Порошенко.

"Чи можливо, що це були російські партизани? Моя відповідь – так. Чи можливо, що це російська бригада чи група, яка бере участь у дестабілізації, щоб зробити Росію слабшою? Моя відповідь – так. Це регулярні українські Збройні Сили? Моя відповідь: я серйозно сумніваюся", – зауважив Порошенко.

"Щоночі ми прокидаємось від російських ракет, російських "шахедів" та української ППО, і це відбувалося 17 разів лише за цей місяць. Можете уявити, що ви відчуваєте, коли бачите дітей, які дуже бояться через російські обстріли і намагаються знайти укриття на станції метро. Вони запам’ятають це на все життя", – сказав п’ятий президент.

"Ми аплодуємо нашій протиповітряній обороні, яка знищила 90-⁠95% російських ракет і російських ударних безпілотників. Якщо хтось може говорити про терористичну війну і теракти, то це і є атака терориста Путіна і терористичного російського режиму, неспровокована атака на європейський, український народ", – вважає Порошенко.

"Чого чекає Росія? Вони хочуть, щоб Київ і кияни, українці, були в паніці і в розпачі, замість цього ми продемонстрували, що ми рішучі і ми боремося за свою перемогу. Вчора і сьогодні я був у парламенті як лідер другої за чисельністю української парламентської фракції. Прямо над парламентом у нас працювала протиповітряна оборона, яка успішно знищила російські крилаті ракети, і ми вчимося жити в умовах постійних російських атак", – пояснює Порошенко.

"Але росіянам не варто очікувати, що це буде для них "спеціальна військова операція" в Україні. Ні, вони відчують все те, що зараз відчуває український народ. Росія повинна бути в постійній небезпеці, доки в Україні йде війна. В Україні немає безпечного місця. Росія має зрозуміти, як воно, пройти те саме, що і в Україні", – переконаний Порошенко.