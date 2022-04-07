Порошенко про рішення Сенату США щодо ленд-лізу: це новий відлік у відсічі агресору

"Ніколи не сумнівався в лідерстві Вашингтону у підтримці боротьби України. Те, що Сенат США погодив законопроект про ленд-ліз для України, не лише надихає, а й запускає новий відлік у відсічі російському агресору", - написав Порошенко у Facebook.



Раніше п'ятий президент запропонував союзникам план примушення Путіна до миру, який зокрема передбачає і програму ленд-лізу.



"Коли презентував свій "План п'яти ключових кроків" вірив, що неможливих рішень немає. Чим більше міжнародної підтримки Україні, тим швидшою буде наша спільна перемога", - переконаний Петро Порошенко.



План Порошенка передбачає запровадження програми ленд-лізу для України; нафтове ембарго проти Росії та інші "пекельні" санкції; надання літаків та систем протиповітряної оборони для захисту повітряного простору над Україною; розробка плану відбудови України на зразок "плану Маршалла", а також прискорення членства України в ЄС.



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