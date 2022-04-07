Порошенко про рішення Сенату США щодо ленд-лізу: це новий відлік у відсічі агресору
Петро Порошенко привітав рішення Сенату США погодити законопроект про ленд-ліз для України
"Ніколи не сумнівався в лідерстві Вашингтону у підтримці боротьби України. Те, що Сенат США погодив законопроект про ленд-ліз для України, не лише надихає, а й запускає новий відлік у відсічі російському агресору", - написав Порошенко у Facebook.
Раніше п'ятий президент запропонував союзникам план примушення Путіна до миру, який зокрема передбачає і програму ленд-лізу.
"Коли презентував свій "План п'яти ключових кроків" вірив, що неможливих рішень немає. Чим більше міжнародної підтримки Україні, тим швидшою буде наша спільна перемога", - переконаний Петро Порошенко.
План Порошенка передбачає запровадження програми ленд-лізу для України; нафтове ембарго проти Росії та інші "пекельні" санкції; надання літаків та систем протиповітряної оборони для захисту повітряного простору над Україною; розробка плану відбудови України на зразок "плану Маршалла", а також прискорення членства України в ЄС.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.63
- Актуальне
- Важливе