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Порошенко про визволення з полону українських військових: готовий на будь-якому етапі долучитися до переговорів

17 травня, 2022 вiвторок
16:21
Суспільство Петро Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що навколо процесу визволення з полону українських військових мають бути об’єднані всі зусилля

13 травня президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулися до світових лідерів із закликом допомогти українській владі врятувати захисників "Азовсталі". 

"Я, по-перше, хотів би подякувати Віктору Андрійовичу та Леоніду Даниловичу за те, що ми буквально за годину сформували наше спільне звернення. Я хотів би подякувати всім: і Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу, і Петеру Мауреру, президенту Міжнародного комітету Червоного Хреста, які долучилися до цього і дали можливість вивести хоча б поранених з тих умов, які були", - говорить Порошенко. 

"Робота не закінчена. Сьогодні нам всім треба об’єднатися для того, щоби забрати з полону «азовців» і всіх українських військових, всіх полонених, які тримаються в заручниках російським варварським агресором", – сказав він. 

"Я знаю, що це справа нелегка і потребує додаткових зусиль. Я готовий на будь-якому етапі долучитися до переговорного процесу, координаційного процесу. Тому що всі українські герої мають бути з полону повернуті додому", – переконаний Порошенко.

Петро Порошенко
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