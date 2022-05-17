Порошенко про визволення з полону українських військових: готовий на будь-якому етапі долучитися до переговорів

13 травня президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулися до світових лідерів із закликом допомогти українській владі врятувати захисників "Азовсталі".

"Я, по-перше, хотів би подякувати Віктору Андрійовичу та Леоніду Даниловичу за те, що ми буквально за годину сформували наше спільне звернення. Я хотів би подякувати всім: і Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу, і Петеру Мауреру, президенту Міжнародного комітету Червоного Хреста, які долучилися до цього і дали можливість вивести хоча б поранених з тих умов, які були", - говорить Порошенко.

"Робота не закінчена. Сьогодні нам всім треба об’єднатися для того, щоби забрати з полону «азовців» і всіх українських військових, всіх полонених, які тримаються в заручниках російським варварським агресором", – сказав він.

"Я знаю, що це справа нелегка і потребує додаткових зусиль. Я готовий на будь-якому етапі долучитися до переговорного процесу, координаційного процесу. Тому що всі українські герої мають бути з полону повернуті додому", – переконаний Порошенко.