Порошенко пропонує надати соціальні гарантії добровольцям підрозділів тероборони, які створені у громадах
Петро Порошенко пропонує надати соціальні гарантії добровольцям, які з початку російського вторгнення створили у громадах підрозділи територіальної оборони
Про це він повідомив на брифінгу, передає сайт партії "Європейська Солідарність".
Як відомо, відповідно до закону "Про основи національного спротиву", Сили територіальної оборони Збройних сил України є окремим родом сил ЗСУ. Однак з перших днів війни загони територіальної оборони також масово формуються на добровільній основі у містах та селах по всій країні. Тисячі людей долучаються до захисту держави.
"Ми маємо посилити і прирівняти добровольчі підрозділи до бійців тероборони Збройних сил. Дати їм можливості щодо соціального захисту. Якщо, не дай Бог, він поранений або загинув, то страхування щодо компенсацій, вшанування героїв і надання всіх інших прав щоб було вирівняно", - пропонує Порошенко.
"Ми цей законопроект запропонували, і сподіваюсь, що це буде реалізовано", - говорить Порошенко.
"Я дякую кожному, хто зі зброєю в руках дивує світ, зупинив російську навалу. Ми впевнені в тому, що перемога буде за нами", - наголошує Петро Порошенко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 32.21Продаж 33
- Актуальне
- Важливе