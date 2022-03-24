Порошенко пропонує надати соціальні гарантії добровольцям підрозділів тероборони, які створені у громадах

Про це він повідомив на брифінгу, передає сайт партії "Європейська Солідарність".



Як відомо, відповідно до закону "Про основи національного спротиву", Сили територіальної оборони Збройних сил України є окремим родом сил ЗСУ. Однак з перших днів війни загони територіальної оборони також масово формуються на добровільній основі у містах та селах по всій країні. Тисячі людей долучаються до захисту держави.



"Ми маємо посилити і прирівняти добровольчі підрозділи до бійців тероборони Збройних сил. Дати їм можливості щодо соціального захисту. Якщо, не дай Бог, він поранений або загинув, то страхування щодо компенсацій, вшанування героїв і надання всіх інших прав щоб було вирівняно", - пропонує Порошенко.



"Ми цей законопроект запропонували, і сподіваюсь, що це буде реалізовано", - говорить Порошенко.



"Я дякую кожному, хто зі зброєю в руках дивує світ, зупинив російську навалу. Ми впевнені в тому, що перемога буде за нами", - наголошує Петро Порошенко.



