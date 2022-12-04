Порошенко разом з волонтерами відкрив "Пункт солідарності" у Херсоні - там є генератор і тепло

У великому наметі є струм для зарядки мобільних телефонів і павербанків, працює велика пічка для обігріву, можна випити чаю чи кави. Про це розповідає офіційний сайт "Європейської Солідарності".

Петро Порошенко під час поїздки у Херсон зустрівся із містянами, які пережили російську окупацію. Юні херсонці показали свої малюнки - на них українська армія знищує ворога.

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"Це символ незламності херсонців, які тримали з кінця лютого до 11 листопада Україну в серці і Херсон в Україні. Це справжній "Пункт солідарності". Коли ми всі тримаємо єдність, коли ми разом, ми точно звільнимо кожен клаптик української землі. Це кажуть в Херсоні - а вони знають, що кажуть", - переконаний Порошенко.

"Ми відтестували перший такий пункт: усе працює, усім затишно і комфортно. А настрій - просто фантастичний. Тож будемо примножувати цей досвід", - каже Порошенко.

Нагадаємо, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" придбали для херсонців дві печі для випікання хліба, необхідне обладнання та потужний генератор. Пекарню планують запустити вже за тиждень, коли зроблять свердловину для води і встановлять обладнання для її очистки. У пекарню також передадуть кілька тонн борошна, цукор та дріжджі.

Половина хліба призначена для підрозділів ЗСУ, друга половина буде безкоштовно роздаватися херсонцям.

При цьому Херсон та звільнене правобережжя Херсонщини й надалі перебувають під постійними ворожими обстрілами. Є поранені й загиблі.

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