Порошенко розповів, що треба терміново зробити для зміцнення обороноздатності України

Як відомо, "Європейська Солідарність" ініціює зміни до бюджету, щоб виділити армії 50 млрд грн. Порошенко також розповів, на що мають піти ці гроші і де їх можна взяти.

"Фактично всі представники влади підтвердили вимоги представників "Європейської Солідарності", і вони були підтримані всіма фракціями демократичної опозиції", – повідомив лідер партії. Він також нагадав, що єдина фракція, яка блокує зміни до бюджету – це фракція монобільшості "Слуга народу".

"В першу чергу неукомплектовані бойові підрозділи, треба терміново набрати за достойне грошове забезпечення тих ветеранів, які служили в відповідних підрозділах. Дати їм можливість повернутися на шість місяців тоді, коли країна потребує їх зусиль, і отримати за це достойну платню", – говорить Порошенко.

"Друга позиція – це створення стратегічних резервів. Ми знаємо, що на рівні тактичних, тобто того, чим забезпечені на рівні бригади, у нас резерви існують. А на рівні оперативних є вже певні проблеми, на рівні стратегічних – нуль. І тому ми маємо забезпечити розгортання резерву першої черги, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, продовольством, речовим забезпеченням, медичним і бойовим забезпеченням. Сьогодні на це треба терміново виділити гроші, провести тендери і в жорсткій антикорупційній процедурі забезпечити ЗСУ. Не можна з цим тягнути жодного дня. І це другий напрямок", – говорить Петро Порошенко.

"Третій напрямок – це виділення коштів суб’єктам місцевого самоврядування для того, щоб під час співфінансування розгорнути підрозділи територіальної оборони, виділити приміщення, обладнати кімнати для зберігання зброї і проінформувати населення – що, де, коли кожен має робити, не дай боже станеться час "Ч", – наголошує Порошенко.

"Треба відновити ракетну програму, забезпечення засобів радіоелектронної боротьби, забезпечення ударними безпілотними літальними апаратами, забезпечити протиповітряну оборону. І для всього цього ми розрахували, що терміново потрібно ці 50 млрд грн", – пояснює Петро Порошенко.

"Мова не йде про розгортання паніки – наша армія сильна, і я пишаюся тим, що моя команда під час моєї каденції в 2014-2019 роках створила сильну і потужну армію, яка здатна захистити Українську державу. Ми твердо переконані, що та міжнародна коаліція, яка була нами створена, сьогодні дає свої плоди пліч-о-пліч з українцями – і в частині забезпечення зброєю, і в частині забезпечення тиску на Росію міжнародна коаліція працює", – констатує п’ятий президент.

Порошенко зауважив – якщо українська влада звертається за підтримкою до союзників, то має щось робити й сама.

"Звідки ці гроші взяти? Оскільки внаслідок некомпетентного і бездумного керівництва зовнішні ринки для України закриті, ми сьогодні не можемо там взяти жодної копійки. Ми категорично проти друкування грошей. І ці 50 млрд грн мають бути взяті з двох джерел. Це той транш 2,7 млрд доларів, який Україна як подарунок отримала у другій половині минулого року від МВФ. Частина коштів – за рахунок прийнятого вчора Рішення Ради Міністрів закордонних справ Євросоюзу по макрофінансовій допомозі – 1,2 млрд євро. А частина – з мегакорупційного проекту «Великого крадівництва", – наголошує Порошенко.

"Треба сконцентруватися і мобілізуватися на підтримку нашої армії. Ми – за єдність. І тому ми невипадково були ініціаторами, підписали і проголосували сьогодні Звернення парламенту, яке стимулює міжпарламентське співробітництво", – резюмує Петро Порошенко.