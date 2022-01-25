Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Порошенко розповів, що треба терміново зробити для зміцнення обороноздатності України

Порошенко розповів, що треба терміново зробити для зміцнення обороноздатності України

25 січня, 2022 вiвторок
13:25
Суспільство Петро Порошенко

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час брифінгу повідомив журналістам, що під час закритої наради у голови Верховної Ради щодо безпекової ситуації урядовці підтвердили необхідність виділити додаткове фінансування для ЗСУ

Як відомо, "Європейська Солідарність" ініціює зміни до бюджету, щоб виділити армії 50 млрд грн. Порошенко також розповів, на що мають піти ці гроші і де їх можна взяти.

"Фактично всі представники влади підтвердили вимоги представників "Європейської Солідарності", і вони були підтримані всіма фракціями демократичної опозиції", – повідомив лідер партії. Він також нагадав, що єдина фракція, яка блокує зміни до бюджету – це фракція монобільшості "Слуга народу".

"В першу чергу неукомплектовані бойові підрозділи, треба терміново набрати за достойне грошове забезпечення тих ветеранів, які служили в відповідних підрозділах. Дати їм можливість повернутися на шість місяців тоді, коли країна потребує їх зусиль, і отримати за це достойну платню", – говорить Порошенко.

"Друга позиція – це створення стратегічних резервів. Ми знаємо, що на рівні тактичних, тобто того, чим забезпечені на рівні бригади, у нас резерви існують. А на рівні оперативних є вже певні проблеми, на рівні стратегічних – нуль. І тому ми маємо забезпечити розгортання резерву першої черги, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, продовольством, речовим забезпеченням, медичним і бойовим забезпеченням. Сьогодні на це треба терміново виділити гроші, провести тендери і в жорсткій антикорупційній процедурі забезпечити ЗСУ. Не можна з цим тягнути жодного дня. І це другий напрямок", – говорить Петро Порошенко.

"Третій напрямок – це виділення коштів суб’єктам місцевого самоврядування для того, щоб під час співфінансування розгорнути підрозділи територіальної оборони, виділити приміщення, обладнати кімнати для зберігання зброї і проінформувати населення – що, де, коли кожен має робити, не дай боже станеться час "Ч", – наголошує Порошенко.

"Треба відновити ракетну програму, забезпечення засобів радіоелектронної боротьби, забезпечення ударними безпілотними літальними апаратами, забезпечити протиповітряну оборону. І для всього цього ми розрахували, що терміново потрібно ці 50 млрд грн", – пояснює Петро Порошенко.

"Мова не йде про розгортання паніки – наша армія сильна, і я пишаюся тим, що моя команда під час моєї каденції в 2014-2019 роках створила сильну і потужну армію, яка здатна захистити Українську державу. Ми твердо переконані, що та міжнародна коаліція, яка була нами створена, сьогодні дає свої плоди пліч-о-пліч з українцями – і в частині забезпечення зброєю, і в частині забезпечення тиску на Росію міжнародна коаліція працює", – констатує п’ятий президент.

Порошенко зауважив – якщо українська влада звертається за підтримкою до союзників, то має щось робити й сама.    

"Звідки ці гроші взяти? Оскільки внаслідок некомпетентного і бездумного керівництва зовнішні ринки для України закриті, ми сьогодні не можемо там взяти жодної копійки. Ми категорично проти друкування грошей. І ці 50 млрд грн мають бути взяті з двох джерел. Це той транш 2,7 млрд доларів, який Україна як подарунок отримала у другій половині минулого року від МВФ. Частина коштів – за рахунок прийнятого вчора Рішення Ради Міністрів закордонних справ Євросоюзу по макрофінансовій допомозі – 1,2 млрд євро. А частина – з мегакорупційного проекту «Великого крадівництва", – наголошує Порошенко.

"Треба сконцентруватися і мобілізуватися на підтримку нашої армії. Ми – за єдність. І тому ми невипадково були ініціаторами, підписали і проголосували сьогодні Звернення парламенту, яке стимулює міжпарламентське співробітництво", – резюмує Петро Порошенко.

Новини
Верховна Рада
партії
Порошенко
Європейська солідарність
Володимир Зеленський
Читайте також:
Зеленський
24 січня, 2022 понедiлок
Настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів, - Зеленський під час зустрічі з українськими розвідниками
НАТО
24 січня, 2022 понедiлок
У МЗС Німеччини закликали Захід "не змішувати НАТО з Україною", реагуючи на агресію РФ
24 січня, 2022 понедiлок
Загострення на кордоні України: США привели в підвищену боєготовність близько 8,5 тис. військових для відправки до Європи
Київ
-7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.49
    Купівля 28.49
    Продаж 28.86
  • EUR
    Купівля 32.1
    Продаж 32.65
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
25 січня
15:11
Посилка
Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону до €150
14:55
Стрільби та протидія дронам: на Курилах і Сахаліні РФ розпочала перевірку боєготовності військ
14:53
гроші
На відновлення Донбасу: п'ять країн Заходу наприкінці січня запустять фонд допомоги Україні на $47 млн
14:46
Олексій Резніков
"За участю міжнародних партнерів": Резніков заявив, що готовий зустрітися із міністром оборони РФ Шойгу
14:43
Запорожці
Вперше за 111 років українські "Запорожці" їдуть на Ралі Монте-Карло. Фото
14:40
СБУ
Очолював відділ "МДБ" і збирав інформацію про полонених "ЛНР": в Україні повідомили про підозру ексспівробітнику СБУ
14:35
Алан Патрік (праворуч)
ЧС-2022: Бразилець із "Шахтаря" може змінити громадянство та зіграти за Україну проти Шотландії
14:30
вакцина
Pfizer і BioNTech почали клінічні випробування вакцини проти штаму "Омікрон"
14:26
Джон Леннон Beatles
Син Леннона продасть на аукціоні пам'ятні речі рок-гурту The Beatles
14:21
Вибухівка
Прокуратура вилучила та за рішенням суду передала АРМА вибухівки вартістю понад 5 млрд грн
14:12
Наталка Діденко
В Україну прийдуть потепління, сніг і ожеледиця, - синоптик Наталка Діденко
14:10
АЕС
До кінця січня Україна планує запустити всі 15 атомних енергоблоків
14:02
АЗС
Ціни на нафту зросли на тлі політичного напруження у Східній Європі
14:01
Олексій Навальний
У Росії Навального внесли до списку терористів і екстремістів
14:01
Крістіан Еріксен
Герой Євро-2020 Еріксен після клінічної смерті відновить кар'єру в АПЛ
13:59
Василь Бурба
"Дзвінок чи росіянам, чи Макею – це держзрада": Бурба заявив, що українська влада розповіла МЗС Білорусі про спецоперацію вагнерівців
13:48
У міськраді Одеси сталася бійка між нардепом Дмитруком та охороною: порушено кримінальну справу
13:46
Готували злочинні напади на міські об'єкти: СБУ знешкодила угруповання, яке координувала РФ
13:45
бомбосховище
У Києві близько 19% бомбосховищ не готові до прийому громадян, - КМДА
13:30
Андрій Шевченко
Шевченко увійде до топ-5 найбільш високооплачуваних тренерів збірних у Європі, - ЗМІ
13:29
Павло Клімкін
Росія може протягом тижня-двох перетягнути ще військових до кордонів України і тоді будуть можливі різні сценарії, - Клімкін
13:26
Олександр Марченко
Ув'язнений у РФ українець Марченко оскаржуватиме утримання в колонії суворого режиму
13:20
РЕБ
РФ посилила розвідку біля кордону з Україною: розгорнуто батальйон РЕБ
12:59
електроенергія
Міненерго Білорусі повідомило про початок аварійних поставок електроенергії до України
12:56
Ексклюзив
Павло Клімкін
Росія та Китай хочуть перейти до нової карти світу, - Клімкін
12:50
Владлен Юрченко
Ексфутболіст Бундесліги залишив УПЛ заради латвійського клубу
12:48
Кабмін
Кабмін змінив порядок призначення голів держадміністрацій Києва
12:46
У Південнокитайському морі розбився винищувач США: постраждали щонайменше 7 людей
12:36
Рівненська АЕС
Поблизу Рівненської АЕС знайшли чотири артснаряди
12:22
Майк Тайсон
Тайсон на тлі чуток про бій з блогером зробив гучну заяву про своє майбутнє
12:21
На акції SaveФОП під будівлею Ради сталися сутички: поліція затримала перших протестувальників
12:21
Греція сніг
Через сильний снігопад у Греції заблоковані тисячі машин
12:18
Наживо
Павло Клімкін
"Путін остаточно злетів з котушок. Хто зупинить Росію?". Павло Клімкін у стрімі з Сергієм Руденком
11:50
Австралія військові
Австралія не відправлятиме військових в Україну, проте допоможе з кібербезпекою, - голова МЗС
11:45
Європарламент
Шантаж України російськими військами: Рада ухвалила проєкт постанови про звернення до ООН і Європарламенту
11:44
Віктор Постол та Хосе Рамірес (ліворуч)
Український ексчемпіон світу оголосив про бій проти американського нокаутера
11:41
Жан Ассельборн
В МЗС Люксембургу висловилися проти постачання зброї Україні
11:36
сепар танк
Окупанти мінують місцевість у ОРДЛО та проводять навчання артилеристів, - розвідка
11:33
Микола Княжицький
50 мільярдів для армії. Княжицький від імені "ЄС" закликав виділити гроші на армію і припинити політичні переслідування
11:29
карантин
Рівненщина перейде до "червоної" зони карантину з 27 січня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV