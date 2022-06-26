Порошенко розповів, що треба зробити в першу чергу задля членства України в ЄС

Про це політик заявив в етерітелемарафону "Європейський вибір" на телеканалах "Прямий" та "5 канал".

"Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, з якою я мав дуже довгу розмову і дуже ефективні зустрічі, яка зробила величезний внесок в отримання нами кандидатства, чітко сформулювала – чого Європейська комісія чекає від України найближчим часом. Я ще раз підкреслюю – до початку переговорів про вступ. До початку обговорення критеріїв з 35 розділів, яким Україна має відповідати", – каже п’ятий президент.

"Європейська комісія, Європейський Союз чекають прозорої процедури відбору суддів Конституційного суду, в тому числі із застосуванням міжнародних експертів. Маємо якнайшвидше сформувати прозору і ефективну Вищу раду правосуддя, яка буде реалізовувати продовження судової реформи", – пояснює Порошенко.

"Ми маємо зробити кроки щодо законодавства про свободу ЗМІ і незалежності регулятора ЗМІ від діючої влади, і надзвичайно важливо, щоб всі це розуміли", – зазначає Петро Порошенко.

"Йдеться про негайне призначення Спеціалізованого антикорупційного прокурора за прозорою процедурою. Незалежного Директора Національного антикорупційного бюро, який має зробити якнайшвидше кроки щодо боротьби з корупцією", – перераховує Порошенко.

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"Маємо отримати висновки Венеційської комісії по антиолігархічному закону. Хочу наголосити: Урсула фон дер Ляєн окремо відзначила як важливий критерій те, що у нас були поведені у 2019 році чесно і прозоро президентські вибори. І те, що відбулася націоналізація наскрізь корумпованого ПриватБанку, де були зупинені дії окремих осіб, які грабували Україну і висмоктувати мільярди доларів з економіки української держави", – нагадав Порошенко.

"Ми маємо забезпечити взаємодію з FATF щодо ефективної боротьби з відмиванням грошей. І величезну кількість інших речей, які забезпечують демократію, права людини, свободу слова і верховенство права", – наголосив Петро Порошенко.

"Здається, нібито це багато. Повірте мені з мого власного досвіду – це поки що дуже мало. Коли ми лише готувалися до підписання Угоди про асоціацію і обговорювали ті законопроекти, які тоді треба було прийняти, існував так званий «список Фюле» (Штефан Фюле – у 2010-2014 Єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства в Європейській Комісії – ред.). Я йому казав: дуже важко за такий короткий термін прийняти десятки законів. Він каже: все, що ви зможете зробити зараз до початку вступних переговорів, – це навіть не порівняти з тим, що вам треба буде зробити під час переговорів. Це будуть тисячі законів, нормативних документів, які адаптують законодавство України до законодавства ЄС, запровадять правила і дадуть можливість Україні відчувати себе повноцінним членом Європейського Союзу", – згадує п’ятий Президент.

"Я переконаний, що це буде, і я переконаний, що це буде в максимально можливі терміни. Ми всі маємо об’єднатися і рухати країну вперед", – резюмує Порошенко.

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