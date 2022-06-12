Порошенко: сьогодні з тисячами вірян молимось за наших воїнів і за перемогу України
Петро та Марина Порошенки 12 червня 2022 року у день Святої Трійці у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі взяли участь у богослужінні, яке очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній
Після богослужіння Порошенко виступив з відеозверненням. Його запис розміщено на фейсбуці політика.
"Хочу привітати з великим святом, одним з найбільших християнських свят у році. В цей день ми молимо Господа за те, щоб він відновив справедливість, щоб послав Україні мир і перемогу, щоб врятував життя наших воїнів, за те, щоб він допоміг страждущим, біженцям, тим хто вимушений був покинути свої оселі", – сказав п'ятий президент.
"Наша Церква сьогодні дуже близька до людей, які говорять українською мовою. Дуже важливо, що Церква сьогодні є на фронті, з капеланами, в польових умовах. Молиться, дає причастя і надихає наших воїнів на те, щоб українська земля була звільнена", – додав Порошенко.
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"Сьогодні ми разом з тисячами вірних молилися за це. Я не маю жодного сумніву, що Господь нас чує", – наголосив Петро Порошенко.
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