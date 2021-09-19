Порошенко у Каневі на Тарасовій горі закликав підтримати на виборах до парламенту Романа Сущенка

На зустріч із командою "Європейської Солідарності" на особливе для кожного українця місце попри осінню негоду прийшли сотні людей.

"Черкаській області дуже пощастило, що "Європейську Солідарність" тут представляє легендарна людина – Роман Сущенко. Це видатний журналіст, який гідно представляв Україну в Парижі. Людина, яка знає багато мов. Ви бачили його картини? Це неймовірно. Але Роман Сущенко став відомим на весь світ, коли Путін віддав наказ своїм злочинцям з ФСБ викрасти Романа, кинути його за грати в Лефортово, пропонуючи лише одне – зрадити Україну", – нагадав Порошенко.

"Роман пройшов ці всі тортури, його не зламали ні Лефортово, ні феесбешники, і навіть вороги визнали його мужність", – зазначає п’ятий Президент.



"Нам треба, щоб "Європейської Солідарності" в парламенті було більше. Щоб у парламенті були не кнопкодави, які виконують злочинні вказівки з Офісу президента, а представники народу. Чому зараз це так важливо? Бо Україна зараз переживає буремні і дуже складні часи. Країна поринула в кризу економічну, політичну, енергетичну і безпекову. І саме в ці часи, так само як і в 14 році, треба мати надійних людей і надійну команду, яка буде захищати Україну", – наголосив Порошенко.