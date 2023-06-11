Порошенко у річницю безвізу: Україна переможе і стане членом ЄС та НАТО
Петро Порошенко у річницю безвізу на своїй сторінці у Facebook пише, що шість років тому мало хто вірив у відкриті для українців кордони ЄС
Про це йдеться на сайті партії "ЄС".
Він наголошує: віра в перемогу, незламність та наполегливість українців зрештою так само приведуть до членства нашої держави в ЄС і НАТО.
"Мало хто вірив, що це можливо – але шість років тому ми здобули безвіз. Ми були дуже наполегливі і вірили у свою мету. Ми багато працювали, щоб виконати всі умови для лібералізації візового режиму. І досягли мети. Завдяки безвізу мільйони українців відкрили для себе Європу, а Європа відкрила українців – щирих, талановитих, доброзичливих. А після повномасштабного вторгнення – прийняла і прихистила наших жінок і дітей", – нагадав п’ятий президент.
"Мало хто вірив, що Україна вистоїть у перші тижні російської навали. Але ми вистояли. Мало хто вірив, що членство України в ЄС і НАТО можливе – але це теж абсолютно реальна мета, якщо йти до неї так само наполегливо", – пише Порошенко.
"Сьогодні моєму батьку мало бути 87… І він завжди вірив та казав, що ми станемо великою європейською родиною", – згадує Петро Порошенко.
"Нам залишилося найважче, але коли Україна переможе, то стане членом ЄС і НАТО. Це – єдино можливий і правильний шлях. Це те, у що ти вірив, батьку. І це те, за що боремося зараз усі ми", – наголошує п’ятий президент.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе