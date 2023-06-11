Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Порошенко у річницю безвізу: Україна переможе і стане членом ЄС та НАТО

Порошенко у річницю безвізу: Україна переможе і стане членом ЄС та НАТО

11 червня, 2023 неділя
13:36
Новини

Петро Порошенко у річницю безвізу на своїй сторінці у Facebook пише, що шість років тому мало хто вірив у відкриті для українців кордони ЄС

Про це йдеться на сайті партії "ЄС".

Він наголошує: віра в перемогу, незламність та наполегливість українців зрештою так само приведуть до членства нашої держави в ЄС і НАТО.

"Мало хто вірив, що це можливо – але шість років тому ми здобули безвіз. Ми були дуже наполегливі і вірили у свою мету. Ми багато працювали, щоб виконати всі умови для лібералізації візового режиму. І досягли мети. Завдяки безвізу мільйони українців відкрили для себе Європу, а Європа відкрила українців – щирих, талановитих, доброзичливих. А після повномасштабного вторгнення – прийняла і прихистила наших жінок і дітей", – нагадав п’ятий президент.

"Мало хто вірив, що Україна вистоїть у перші тижні російської навали. Але ми вистояли. Мало хто вірив, що членство України в ЄС і НАТО можливе – але це теж абсолютно реальна мета, якщо йти до неї так само наполегливо", – пише Порошенко.

"Сьогодні моєму батьку мало бути 87… І він завжди вірив та казав, що ми станемо великою європейською родиною", – згадує Петро Порошенко.

"Нам залишилося найважче, але коли Україна переможе, то стане членом ЄС і НАТО. Це – єдино можливий і правильний шлях. Це те, у що ти вірив, батьку. І це те, за що боремося зараз усі ми", – наголошує п’ятий президент.

Читайте також:
Україна Японія
10 червня, 2023 субота
РФ висловила протест Японії через рішення передати Україні техніку
Северо-Крымский канал
10 червня, 2023 субота
Вода вже точно не надходитиме Кримським каналом, - гендиректор Укргідроенерго
Сергій Власенко
9 червня, 2023 п'ятниця
"Висновок дуже негативний для України": Сергій Власенко про рішення Венеційської комісії щодо закону про олігархів
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.52
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
11 червня
14:48
Україна-Польща
У Польщі видали "Квіти Содому" Олеся Ульяненка
14:45
на фото: Костін
Представники МКС разом з українськими прокурорами відвідали затоплену Антонівку та Херсон
14:37
Каховська ГЕС, підтоплення
Підрив Каховської ГЕС: безвісти зниклими вважаються 35 жителів, із них 7 дітей
14:22
літній дощ
В Україні у понеділок триматиметься волога погода і подекуди дощитиме, - синоптик Наталка Діденко
14:18
Кліматичні активісти з "Останнього покоління"
У Німеччині кліматичні активісти з "Останнього покоління" вже скоїли 580 злочинів, - ЗМІ
14:14
Оновлено
Євген Пригожин
Шойгу наказав усім "добровольчими формуванням" підписати контракти з міноборони РФ. Пригожин не погоджується
14:01
OPINION
Юрій Богданов
Чому мовчать про контрнаступ?
13:45
Президент Чехії зустрівся з українкою
"Засуджую знущання": президент Чехії зустрівся з українкою, яку ображали в чеській школі
13:06
68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша
ЗСУ звільнили село Благодатне, що поблизу Бахмута
13:02
санкції проти Росії
Зеленський впровадив санкції проти суддів: російських та українських, що порушили присягу
12:20
Ганна Маляр
Росіяни переміщують свої найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку, що вказує на мету підриву Каховської ГЕС, - Міноборони
12:02
OPINION
Петро Олещук
Хто виграв від перемоги Ердогана? У першу чергу, сам Ердоган
11:36
підрив Каховської ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: у Чорному морі різко знизилась солоність води
11:18
Ексклюзив
затоплення
Під дахами є люди і просять води та хліба: волонтер про затоплене лівобережжя Херсонщини
10:58
Корабельний район Херсону: наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС
За ніч рівень води на Херсонщині та у Миколаєві знизився. Що відомо
10:38
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Польща спростувала причетність до підриву "Північних потоків"
10:19
Каховська ГЕС
Міноборони Британії: після підриву Каховської дамби вода скоро перестане надходити в Крим
10:02
OPINION
Сергій Фурса
Чи пришле світ рятувальників на лінію фронту?
09:54
Швеція
Глава військової розвідки Швеції Нільссон: Росія намагається зупинити наш вступ до НАТО
09:52
Шахед
Повітряні сили ЗСУ вночі знищили 6 ворожих дронів
09:30
переговори України з Росією
Президент Сьєрра-Леоне сподівається, що африканській місії вдасться зупинити повномасштабне вторгнення РФ в Україну
09:23
Києво-Печерська лавра
У Києво-Печерській лаврі вперше правлять панахиду за упокій Івана Мазепи
08:56
Інфографіка
За добу ворог втратив в Україні 980 військових, 17 танків та 24 броньовані машини, - Генштаб
08:43
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
ЗСУ на Дніпропетровщині знищили три ворожі шахеди
08:18
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
На лівому березі Херсонщини змило склади окупантів, у море винесло боєприпаси ворога, — Гуменюк
08:05
OPINION
Дмитро Снєгирьов
Підрив Каховської греблі: окупанти готували теракт завчасно – від кількох тижнів до місяця
08:02
Ексклюзив
Віталій Портников
Недбала операція РФ: підривом Каховської ГЕС росіяни хотіли зробити проблеми ЗСУ, - Портников
08:01
Інтерв’ю
Боєць із позивним "Цезар" легіону "Свобода Росії"
Бєлгород був би наш, якби мали більше людей, - позивний Цезар з легіону "Свобода Росії"
07:59
Ракетоносій "калібрів"
Ворог вивів у Чорне море один ракетоносій
07:05
окупанти в Криму
Російських військових, що не виконують накази командування, керівництво використовує для "м'ясних штурмів", — Генштаб
06:30
Румунія відкликає свого посла з Кенії через расистське висловлювання
01:40
Бєлгород
На Бєлгородщині вантажний потяг зійшов з рейок
00:39
Еммануель Макрон
Макрон провів розмову з президентом Ірану: говорили про Україну
2023, субота
10 червня
23:56
"Манчестер Сіті", Ліга чемпіонів
"Манчестер Сіті" переміг "Інтер" у фіналі Ліги чемпіонів
23:56
Ерлінг Холанд (праворуч), Манчестер Сіті - Інтер
"Манчестер Сіті" - "Інтер" 1:0: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
23:21
Каховська ГЕС, підтоплення
Підрив Каховської ГЕС: площа затоплених територій Херсонщини зменшилась вдвічі
23:11
Унабомбер - Теодор Качинський 
У в'язниці помер терорист-вчений Унабомбер
22:32
Мелітополь
Окупанти ввечері 10 червня влаштували терор для жителів Мелітополя: масові перевірки, зафіксовано викрадання людей 
22:20
Миколаїв. Підтоплення
Підрив Каховської ГЕС: рівень води в акваторії Миколаєва знизився
21:59
Ексклюзив
Каховська ГЕС
Росіяни здійснили підрив дамби позапланово або раніше за часом, - ексголова Служби зовнішньої розвідки України Кондратюк
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV