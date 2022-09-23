Про це Петро Порошенко сказав в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

На запитання: "Що буде після сьогоднішніх референдумів?" Порошенко відповів: "Я не згоден з вами, коли ви використовуєте слово "референдум". Референдуму немає. Є фальшивка, шоу, щоб спробувати легітимізувати божевілля Путіна, сценарій окупації. Те, що відбувається сьогодні, слід назвати своїм ім’ям: фарс".

"Жоден українець не піде голосувати, українці ненавидять Путіна за ті злочини російського вторгнення, які вони побачили. Якщо ви хочете знати, що відчувають люди на окупованих територіях, треба поїхати починаючи з Бучі, Бородянки й закінчуючи щойно звільненим Ізюмом. Люди тільки й чекають покарання за це варварство", – зауважує Порошенко.

"Що Путін робитиме з цим фарсом? Нічого. Це так, якби завтра він заявив, що Сицилія, Неаполь, Флоренція, чи Аляска, чи країни Балтії – це Росія. Це нічого не змінить і не зупинить українські війська", – пояснює Петро Порошенко.

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