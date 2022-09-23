Порошенко в Corriere della Sera: "Немає ніякого "референдуму" – є фарс, щоб виправдати божевілля Путіна"
Псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях України – це намагання виправдати божевілля Путіна
Про це Петро Порошенко сказав в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.
На запитання: "Що буде після сьогоднішніх референдумів?" Порошенко відповів: "Я не згоден з вами, коли ви використовуєте слово "референдум". Референдуму немає. Є фальшивка, шоу, щоб спробувати легітимізувати божевілля Путіна, сценарій окупації. Те, що відбувається сьогодні, слід назвати своїм ім’ям: фарс".
"Жоден українець не піде голосувати, українці ненавидять Путіна за ті злочини російського вторгнення, які вони побачили. Якщо ви хочете знати, що відчувають люди на окупованих територіях, треба поїхати починаючи з Бучі, Бородянки й закінчуючи щойно звільненим Ізюмом. Люди тільки й чекають покарання за це варварство", – зауважує Порошенко.
"Що Путін робитиме з цим фарсом? Нічого. Це так, якби завтра він заявив, що Сицилія, Неаполь, Флоренція, чи Аляска, чи країни Балтії – це Росія. Це нічого не змінить і не зупинить українські війська", – пояснює Петро Порошенко.
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