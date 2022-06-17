Порошенко в ефірі грузинського телеканалу: російські варвари не уникнуть відповідальності за свої злочини проти України
Петро Порошенко в ефірі грузинського інформаційного телеканалу Palitra News наголосив, що російська армія нестиме відповідальність за злочини, які вона чинить в Україні. Порошенко також зазначив, що перемога України неминуча, і наші Збройні Сили, розбудовані з 2014 року за стандартами НАТО, здивували увесь світ
"Збройні Сили України сьогодні здивували весь світ. Здивували Путіна. І разом з українським народом, обʼєднані глобальною солідарністю з Україною, ми зупинили російські варварські сили", – говорить Порошенко.
"Зараз ми переживаємо надзвичайно важкі бої на сході нашої держави, за Сєверодонецьк. І саме ця назва стає найбільш відомою в усьому світі. На жаль, наразі перевага російської артилерії вдесятеро більша у порівнянні з українськими силами. Однак мотивація українських сил є надзвичайною. Ми воюємо за нашу землю. Ми воюємо за наші сімʼї. За наших батьків і наше майбутнє", – пояснює п’ятий президент.
"Путін вже багато разів обіцяв, що він захопить Донбас. Він обіцяв зробити це за три дні. І перед 9 травня, який він вважає днем перемоги. А згодом і перед днем росії 12 червня. І тепер кажуть, що він планує зробити це до 22 червня. Однак і цього не відбудеться. Не вдасться йому захопити Україну ані за 3 дні, ані за 3 роки, ані за 3 тисячі років. Ніколи їм це не вдасться", – переконаний Петро Порошенко.
"Українські солдати змогли залишити тут, на нашій землі, назавжди, вже 32 тисячі російських солдатів. І ці втрати є більшими за всі втрати, які мала Росія за всі роки після Другої світової війни. Вона вже втратила 1430 танків, і це більше за те, що має Грузія, в 10 разів. Вона втратила 3500 бронемашин. Вона втратила 400 винищувачів та гелікоптерів. І все це є свідченням того, що ми побудували нашу армію на засадах стандартів НАТО. Тоді як росія протистоїть нам на засадах стандартів армії радянської", – констатує Порошенко.
"Російська армія воює не з українськими Збройними силами. Вони воюють проти наших жінок. Ці російські варвари гвалтують і вбивають їх, як це було в Бучі, Гостомелі, Ірпені, Рубіжному, Сєверодонецьку, Маріуполі, по всій Україні. А тому цим російським варварам точно не уникнути відповідальності за ці військові злочини проти України. За цей геноцид проти українців", – наголосив Петро Порошенко.
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