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Порошенко в інтерв'ю німецьким ЗМІ закликав повернутися до ідеї миротворчої місії ООН на Донбасі

6 лютого, 2022 неділя
11:18
війна з Росією Петро Порошенко

Петро Порошенко в інтерв'ю для німецьких ЗМІ закликав повернутися до ідеї миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі

Про Порошенко заявив у інтерв'ю ЗМІ з RTL Media Group, повідомляє Еспресо.TV. 

Він нагадав, що ця ідея свого часу була зафіксована в коаліційній угоді німецького уряду. 

"Потрібно розуміти, що після 2014 року ми не маємо втрачати ані години. Російські війська можуть бути однаково ефективними проти регіонів Польщі, Литви, Латвії, Фінляндії, Норвегії, навіть Боснії та Герцеговини – всюди. Тому що зараз ніхто не може відчувати себе у безпеці. І в цьому полягає різниця з 2014 роком", – пояснює Петро Порошенко. 

"Я не знаю, чому тоді кожен думав, що «звісно Україну потрібно підтримувати, але це проблема України". Зараз це стосується кожного. У будь-якому випадку зараз Європа, весь європейський континент розуміє – "так, це і моя проблема", – констатує лідер партії "Європейська Солідарність".

"Ми маємо діяти більш активно. Нам потрібна міжнародна конференція. Нам потрібні кращі інструменти для цих перемовин. Коли я був Президентом, ми скликали Раду Безпеки ООН кожного кварталу. В цій ситуації ми маємо демонструвати, що світ залучає всі інструменти для утримання ситуації стабільною. Особа, яка має відповідати – Путін. Тільки одна країна є агресором", – наголошує Петро Порошенко.

"До того ж, ми маємо використовувати ефективні інструменти Нормандського формату. Я пишаюся тим, що маю причетність до заснування цього формату та відповідальний за провідну роль Франції і Німеччини у ньому", – зауважив Порошенко.

"Якщо ми хочемо миру, то це значить, що на окупованих територіях мають бути миротворці,  "блакитні шоломи" миротворчої місії ООН під мандатом Радбезу. Хочу нагадати, що у попередній коаліційній угоді німецького уряду після виборів до Бундестагу у 2016 році миротворча місія ООН  під мандатом Радбезу був центральним пунктом. Пригадую, пан Шольц доклав зусиль, щоб це було топ-пріоритетом", – нагадав п’ятий президент.

"Не тільки українці переможуть, але й німці, всі європейці покращать глобальну безпеку, а Німеччина продемонструє знову свою провідну роль лідера Європейського Союзу", – констатує Петро Порошенко.

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ООН
Петро Порошенко
Донбас
миротворці
російська агресія
Європейська солідарність
російське вторгнення
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