Порошенко в інтерв’ю польському радіо: Якби у 2008 році Україна отримала ПДЧ в НАТО – зараз у Європі було б безпечніше

"Путін висунув ультиматум і сказав, що Україна буде в НАТО тільки тоді, коли Росія дозволить. Чи зараз ми зробимо так, щоб повернутися до кордонів 97 року і виключити з НАТО, наприклад, Болгарію і Румунію? Або прибрати натівське озброєння, натівські бази з Болгарії і Румунії, а може й з Польщі?", – зауважує Порошенко.

"Якби тільки хтось наважився задуматись над цим питанням – Путін пішов би далі. Ви знаєте, якою має бути відповідь? Дуже простою – влітку цього року на саміті 2022 року в Мадриді надати Грузії і Україні План дій щодо членства в НАТО", – вважає Порошенко.

"Це би продемонструвало Путіну, що мовою ультиматумів з НАТО говорити не можна. А визначати долю майбутнього членства України в НАТО буде український народ, українська влада і країни члени НАТО", – говорить Порошенко.

"Історія не терпить умовного способу, але зараз вже очевидно, якби в 2008 році на Бухарестському саміті було прийнято рішення про надання Україні Плану дій щодо членства, а до 2014 року Україна би стала членом НАТО – в Європі було б безпечніше. Не тільки Україні, Польщі, Чехії, Словаччини, Естонії, скандинавським країнам – всім було б набагато безпечніше", – переконаний Порошенко.

"У 2014 році ніякий Будапештський меморандум, ніякі інші формати, де немає гарантій, не спрацювали б, коли Росія пішла в атаку. Знаєте чому? Тому що пост-воєнна європейська і світова система безпеки базувалася на Ялтинських рішеннях. На тому, що існує єдиний орган, який дозволяє застосовувати військову силу в будь-яких конфліктах по світу. Цей орган називається Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй, де рішення приймаються консенсусом постійних членів. Але коли один з п’яти постійних членів є агресором, система зруйнована. Росія зруйнувала не просто державні кордони України, суверенітет, територіальну цілісність держави. А Росія зруйнувала глобальну систему безпеки", – констатує лідер "Європейської Солідарності".

"Альтернативою цьому ми можемо запропонувати тільки НАТО з її п’ятою статтею. Полякам дуже пощастило, що вони своєчасно вступили до ЄС і вступили до НАТО", – резюмує Петро Порошенко.