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Головна політика Порошенко вимагає розслідувати, чому влада дозволила незаконні вибори до Держдуми на території України

Порошенко вимагає розслідувати, чому влада дозволила незаконні вибори до Держдуми на території України

20 вересня, 2021 понедiлок
16:37
політика Порошенко

Проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів

Про це під час погоджувальної ради заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.  

"Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв’язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим. За визнанням самої російської влади, більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори", – зазначає Порошенко.

"Але ми тут знову бачимо політику подвійних стандартів. Хотів би нагадати, що за часів моєї каденції за моїм дорученням було заборонено проведення фейкових фальсифікованих виборів Російської Федерації на території України", – констатує п’ятий президент.

"Тут раптом Офіс президента, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установи в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки "слуг": "піплу – відосики", а самі робите абсолютно неприйнятні речі", – обурився Петро Порошенко.

"Я вимагаю розслідування, яким чином незаконні вибори проводилися на території України", – резюмує лідер "Європейської Солідарності". 

Порошенко
Європейська солідарність
Володимир Зеленський
Вагнергейт
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