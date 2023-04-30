Порошенко з волонтерами замовили 10 комплексів виявлення операторів ворожих дронів

Як пояснює Петро Порошенко, за такою технікою йде величезне "полювання", вона користується попитом по всьому світу, проте в Україні її практично немає, передає офіційний сайт "Європейської солідарності".

"ГО "Справа Громад" та Фонд Порошенка вирішили виправити цю ситуацію, законтрактувавши перших 10 комплексів", - повідомив п‘ятий президент під час випробувань техніки на полігоні навчального центру.

"Цей комплекс бачить дрони Autel і Mavic, які окупанти використовують для розвідки та корегування вогню. Їх сила в тому, що вони показують розташування оператора ворожого дрону. І артилерія, відпрацювавши по оператору, "подавити" цю ціль", - пояснює Олексій Петров, ветеран АТО, блогер, який після повномасштабного вторгнення знову пішов захищати Україну.

Волонтери розповідають: на фронті ця система надасть точні координати ворожого оператора та покаже тип БПЛА.





"Система виявлення БПЛА досить проста, зручна та вкрай автономна - вчора станції розкидали на полігоні та потім декілька годин на центральному моніторі спостерігали картинку польотів у повітрі", - поділився враженнями відомий волонтер Юрій Бірюков.

"Будуть надані координати, бум - немає більше оператора ворожого коптера, він здох. Ця система виявлення дронів може радикально змінити технологію та тактику боротьби з ворожими коптерами", - вважає Бірюков.

Також для екіпажів цих систем планують обладнати спеціальні вантажівки-кунги.

За словами Порошенка, комплекс ефективний ще й тому, що нашого оператора неможливо відстежити, а це - питання безпеки українських воїнів.

"І поки ми чекаємо найближчим часом на їх доставку в Україну, ефективність комплексу покаже війна і хлопці з бригади Олексія Петрова", - пише Порошенко.