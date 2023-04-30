Порошенко з волонтерами замовили 10 комплексів виявлення операторів ворожих дронів
10 комплексів детекції використання дронів замовили для військових Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад"
Як пояснює Петро Порошенко, за такою технікою йде величезне "полювання", вона користується попитом по всьому світу, проте в Україні її практично немає, передає офіційний сайт "Європейської солідарності".
"ГО "Справа Громад" та Фонд Порошенка вирішили виправити цю ситуацію, законтрактувавши перших 10 комплексів", - повідомив п‘ятий президент під час випробувань техніки на полігоні навчального центру.
"Цей комплекс бачить дрони Autel і Mavic, які окупанти використовують для розвідки та корегування вогню. Їх сила в тому, що вони показують розташування оператора ворожого дрону. І артилерія, відпрацювавши по оператору, "подавити" цю ціль", - пояснює Олексій Петров, ветеран АТО, блогер, який після повномасштабного вторгнення знову пішов захищати Україну.
Волонтери розповідають: на фронті ця система надасть точні координати ворожого оператора та покаже тип БПЛА.
"Система виявлення БПЛА досить проста, зручна та вкрай автономна - вчора станції розкидали на полігоні та потім декілька годин на центральному моніторі спостерігали картинку польотів у повітрі", - поділився враженнями відомий волонтер Юрій Бірюков.
"Будуть надані координати, бум - немає більше оператора ворожого коптера, він здох. Ця система виявлення дронів може радикально змінити технологію та тактику боротьби з ворожими коптерами", - вважає Бірюков.
Також для екіпажів цих систем планують обладнати спеціальні вантажівки-кунги.
За словами Порошенка, комплекс ефективний ще й тому, що нашого оператора неможливо відстежити, а це - питання безпеки українських воїнів.
"І поки ми чекаємо найближчим часом на їх доставку в Україну, ефективність комплексу покаже війна і хлопці з бригади Олексія Петрова", - пише Порошенко.
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