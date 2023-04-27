Порошенко за кордоном знайшов ще одну велику партію техніки для ЗСУ – готують контракти

Хен ден Оттер – власник компанії, якій вже майже 100 років, він розповідає, що щиро підтримує Україну. Його родина знає, що таке Друга світова війна. "У нас зараз немає війни, але ми відчуваємо, як це, і це наша справа теж. Ми підтримуємо тих, хто був змушений покинути Україну, і бажаємо вам успіху", – говорить підприємець.

П’ятий Президент вже придивився до семитонних DAF, особливо цікавлять машини з маніпуляторами, гідроборти та контейнеровози.

"Зараз ми знаходимося на унікальному складі на кордоні між Бельгією та Нідерландами. Саме тут нам вдалося розшукати дещо ефективне і потрібне війську, як повітря. На власні очі переконався і тепер можу вам повідомити, що ми укладаємо нові контракти з автомобілями", – говорить Порошенко.

"Але спершу хочу розповісти про головне — білий контейнер. Це мобільний шпиталь, якщо нам вдасться швидко привести його до ладу, то ми започаткуємо новий проєкт, який врятує багато життів", – пояснює Порошенко.

"Ви бачите DAFʼи, ми вже чимало передали їх Збройним Силам з Британії і обовʼязково продовжимо це робити. Але тут, крім всього іншого, є потужніші вантажівки з кранами – для нашої артилерії. Щоб швидше вантажити снаряди і щоб вони швидше долітали до місця призначення", – говорить Петро Порошенко.

"Ми дуже хочемо забрати якнайбільше вантажівок DAF. Бо це те, чого не вистачає ні на Сході, ні на Півдні. Ми хочемо укласти контракти найближчим часом", – повідомив Петро Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" передали до ЗСУ вже більше сотні вантажівок Leyland DAF 45.150, а загальна кількість законтрактованих у Великій Британії машин – понад 350 одиниць.

Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

Кошти збирають волонтери ГО "Справа Громад", Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

На шасі цих машин виготовляють також мобільні зенітні комплекси-"Антишахеди", спеціальні кунги для комплексів БПЛА Poseidon та мобільні майстерні, які дуже потрібні на передовій для ремонту військової техніки.