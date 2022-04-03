Порошенко закликає екстрено скликати Радбез ООН та Раду ООН з прав людини через звірства російських окупантів на Київщині
Петро Порошенко закликає зібрати екстрене засідання Ради Безпеки ООН та Ради ООН з прав людини, щоб представити всьому світу факти геноциду українського народу з боку путінського режиму
Про це Порошенко написав у facebook.
"Шокований масовими вбивствами російськими військовими мирних мешканців міст і селищ Київської області. І Україна, і світ мають усвідомлювати, що саме таку страшну долю приготував для нас, для українців, кривавий путінський режим, якщо ми програємо у цій війні, якщо опустимо руки і перестанемо боротися", – попередив Порошенко.
"Закликаю скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН та Ради ООН з прав людини, на якому представити нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму і рішуче відреагувати на ці злочини. Пропоную також негайно направити міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду", – наголошує п’ятий президент.
Порошенко переконаний – докази масових вбивств українців мають також бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України, а будь-які так звані мирні домовленості з росією є неможливими без забезпечення повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців та знищення мирних міст і селищ.
"Увесь світ має ще раз подумати, чи хоче він торгувати з кривавим м‘ясником Путіним, укладати з ним нові угоди та будувати з його режимом своє майбутнє", – пише Порошенко.
"Путін, як і Сталін, прагне стерти Україну і українців з лиця землі та мапи світу. Але незважаючи ні на що, ми переможемо, Україна переможе. Віддамо шану загиблим, помолимось про спокій їхніх душ, а потім ще міцніше стиснемо зуби і будемо гнати ворога з української землі", – переконаний Петро Порошенко.
"Криваві репресії проти українців вкотре переконують мене в тому, що єдиний можливий шлях для регіональної та світової безпеки – це депутінізація Росії", – резюмує п’ятий президент.
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