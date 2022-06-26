Порошенко закликав світ жорстко відповісти на ракетні обстріли України
Петро Порошенко закликав цивілізований світ дати жорстку відповідь на масовані ракетні удари по Україні, що мали місце 25-26 червня 2022 року
Порошенко наголошує: треба дати Україні ще більше зброї і ПДЧ в НАТО, а також притягнути до відповідальності злочинні режими Путіна і Лукашенка.Про це політик заявив у себе на фейсбуці.
"Масовані ракетні обстріли – прояв безсилої злоби русні від її нездатності зламати героїчний спротив українців. Це і виклик Заходу в дні саміту G7 і напередодні саміту НАТО, і ще більше замазування кров’ю Білорусі, яка безумовно нестиме за це свою відповідальність", – наголошує п’ятий президент України.
"Якою має бути спільна відповідь цивілізованого світу на дії російсько-білоруських варварів? Більше санкцій для них. Більше зброї для України. І, нарешті, ПДЧ наперекір злочинам обох біснуватих фюрерів", – пише Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
- Нагадаємо, учора, 25 червня, за даними чинного президента Володимира Зеленського, РФ випустила по Україні як зі своєї, так і з білоруської території 45 ракет. Під удар потрапили далекі від зони бойових дій Львівська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська області.
- Сьогодні, 26 червня, російські ракети влучили по Києву, а саме по території поруч із дитячим садком та по житловому будинку у центральному Шевченківському районі, а також по інфраструктурному об'єкту в Черкасах. Є загиблі та поранені.
- Крім того, 26 червня українська ППО нейтралізувала російські ракети у небі над Одесою.
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