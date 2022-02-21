Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Порошенко закликав Захід ввести персональні санкції проти Путіна та його оточення

Порошенко закликав Захід ввести персональні санкції проти Путіна та його оточення

21 лютого, 2022 понедiлок
23:23
війна з Росією Порошенко

Петро Порошенко закликав західних партнерів України запровадити персональні санкції проти Путіна та його оточення

"Путін обрав конфронтацію і остаточно зруйнував міжнародну систему правопорядку, яка була створена після періоду холодної війни. Жорстко засуджую рішення Росії щодо "визнання незалежності" так званих ДНР і ЛНР. Маю підкреслити: своїм сьогоднішнім злочинним рішенням Кремль штовхає світ на межу нової світової війни, хоча першим його адресатом є Україна. Путін так ненавидить наш суверенітет, йому так "болить" наша незалежність, він так не хоче бачити наш успіх, що готовий до будь-якого божевілля. Інакше як божевіллям це й не назвати", – переконаний Порошенко.

"Визнанням маріонеток Кремля на окупованому Донбасі Москва легалізує свою багаторічну окупацію і цієї нашої території. Путін загрожував і продовжує загрожувати самій незалежності України, і заради цього готовий до безстрокової конфронтації із колективним Заходом", – вважає лідер партії "Європейська Солідарність".

"Сьогодні вже всі побачили те, про що ми говорили роками, від 2014 року. Путіна і створений ним злочинний україноненависницький режим не виправить більше ніщо. Путінська влада це загроза для миру і безпеки, для регіону і світу, для України і свого власного народу. Рішення про "визнання" так званих ДНР і ЛНР є прямим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, брутальним порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акту. Цей крок остаточно вбиває Мінські домовленості та є черговим кроком Москви до подальшої ескалації ситуації та продовження російської агресії проти України", – вважає Петро Порошенко.

"Дякуючи нашим партнерам за їхню вагому підтримку і допомогу, закликаю їх невідкладно запровадити санкції проти президента Росії Володимира Путіна та його оточення, всіх членів сьогоднішнього засідання Ради безпеки Росії, російських олігархів та депутатів обох палат російського парламенту. Своїми злочинними рішеннями Путін та його поплічники фактично ізолювали себе від цивілізованого світу, а відтак мають відчути себе справжніми «ізгоями» у міжнародному співтоваристві. Час привʼязати санкції і перспективу їх посилення до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Путін і все його оточення мають зрозуміти, що з цього гачка їм ніколи не зіскочити", – закликає Порошенко.

"Вже сьогодні Путін не залишає іншого вибору демократичному світу, ніж стримування російського агресивного курсу. Оскільки сьогодні він вчергове дав зрозуміти, що його апетити не закінчуються на кордонах України", – переконаний п‘ятий президент.

"А ми маємо бути єдиними – всі українці, весь демократичний світ у протистоянні цій загрозі. І ми обов’язково переможемо. Бо з нами правда. Бо боремося за свою рідну землю і своє європейське майбутнє", – резюмує Петро Порошенко.

Новини
Світ
Порошенко
Путін
Європейська солідарність
Володимир Зеленський
Світлана Алєксієвич
Читайте також:
20 лютого, 2022 неділя
Путін не обговорюватиме із Зеленським врегулювання ситуації на Донбасі, він повинен про це спілкуватися з "Л-ДНР", - Пєсков
20 лютого, 2022 неділя
Журналіст Цаплієнко оприлюднив імена офіцерів ГРУ, що готують спецоперацію зі звинувачення України у "військових злочинах" на Донбасі
20 лютого, 2022 неділя
Росія розмістила у Білорусі ядерну зброю, - Белсат
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.31
    Купівля 28.31
    Продаж 28.77
  • EUR
    Купівля 32.09
    Продаж 32.7
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
22 лютого
00:56
Путін
"Дружба" на 10 років, подвійне "громадянство", спільна охорона "кордонів" ОРДЛО: до Держдуми внесли законопроєкти про "дружбу та співпрацю" РФ із "Л/ДНР"
00:52
Оновлено
ЛНР
Політики ЄС і Британії назвали визнання Путіним "Л/ДНР" порушенням міжнародного права і Мінських угод та закликали до санкцій проти РФ
00:51
Дмитро Кулеба
Україна скликає Радбез ООН через визнання Росією "Л/ДНР"
00:20
Крим російські війська
Жителі ОРДО повідомили про велику колону військової техніки, що поїхала з окупованого Донецька в напрямку фронту, - Радіо Свобода
00:13
ООС
Названо імена бійців ООС, убитих окупантами 21 лютого
2022, понедiлок
21 лютого
23:32
Путін
Путін в указі про визнання "Л/ДНР" доручив Збройним силам РФ "забезпечити мир" на територіях ОРДЛО
22:46
Білий Дім
"Очікували, готові реагувати": США анонсували санкції за визнання Путіним "Л/ДНР"
22:40
Москва. Кремль
У Раді Федерації РФ заявили, що визнають "Л/ДНР" в "установлених сьогодні кордонах"
22:15
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський поговорив із Байденом і анонсував розмову з Джонсоном
21:39
Путін
Путін підписав укази про визнання "ДНР" і "ЛНР" та пригрозив владі України
21:32
ОРДЛО
Росіяни зупинили освітній процес у всіх школах в ОРДО, педагогам рекомендували "евакуюватися"
21:16
Еммануель Макрон
Макрон терміново скликав Раду оборони Франції на тлі можливого визнання Росією "Л/ДНР"
20:39
ЄС
ЄС пригрозив Росії санкціями у разі визнання "Л/ДНР"
20:27
Україні, Грузії та Молдові слід швидко відкрити шлях до ЄС і НАТО, - депутат Європарламенту Коваль
20:27
Ексклюзив
Трегубов
На Донбасі в РФ найменші шанси в мілітарному плані, Україна готова та потягне конфлікт такої локалізації , - Трегубов
20:15
Путін
Путін поінформував Макрона і Шольца про намір підписати указ щодо визнання "Л/ДНР"
20:13
Автомобіль Ford, який належив Елакісу Сагірову
У Дніпрі спалили автівку директора ФК "Перемога"
19:56
ООС ЗСУ
Окупанти вбили двох бійців ООС і мирного жителя, ще чотирьох українських військових поранено
19:46
Оновлено
Марк Мампассі
18-річний український футболіст, який покинув "Шахтар" заради Москви, прийняв російське громадянство
19:35
ДНР
"Це буде повною відмовою від Мінських угод та суверенітету України": США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР"
19:17
баскетбол
Збірна Великої Британії з баскетболу відмовилась їхати в Білорусь на матч через російську агресію
19:03
Віктор Медведчук
До будинку Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, приїхали автобуси і автомобілі, щоб вивозити майно, - Слідство.Інфо
18:59
​​Еліна Світоліна
Світоліна несподівано програла чешці на старті турніру в Катарі
18:53
Стрічка "Носоріг" Олега Сенцова за перший тиждень прокату зібрала понад 3,5 млн грн
18:48
У кризовий час інвестори виходять із сумнівних активів на кшталт криптовалюти – експерт
18:39
Рух_Олександрія
В УПЛ затвердили розклад матчів 21-22 турів чемпіонату України з футболу
18:38
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
"Путін вийшов із Мінських угод і визнав себе стороною конфлікту": Яценюк назвав очікуване визнання "Л/ДНР" Росією "ще одним міжнародним злочином проти України"
18:37
В Youtube з‘явився індикатор, який показує прямі трансляції
18:34
Терористи "Л/ДНР" відбирають у підприємців ОРДЛО гроші й транспорт на "військові потреби", - Східна правозахисна група
18:34
Нафтогаз
Арбітражний трибунал в Гаазі розпочав слухання щодо компенсації Нафтогазу за втрачені активи в окупованому Криму
18:33
курс долара
Нацбанк поки що ефективно справляється з подоланням панічних настроїв на валютному ринку - експерт
18:24
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Визнання "Л/ДНР" - частина плану Путіна по дестабілізації України, - Яценюк
18:15
Дмитро Кулеба
Кулеба ініціював консультації в Радбезі ООН щодо гарантування безпеки України за Будапештським меморандумом
18:14
Ірина Венедіктова
Україна порушила кримінальні справи за "евакуацію" людей з ОРДЛО та відлов "призовників", - Венедіктова
17:59
PR
Через зростання захворюваності у Києві "Ескулаб" знизив ціни на діагностику COVID-19
17:56
посольство США
"Світ більше не повірить брехні РФ": США порівняли дії Росії в Україні з грузинським сценарієм
17:53
Ростислав Шурма
Через загрозу ескалації Україна втрачає $3 млрд щомісяця, - Шурма
17:48
Михайло Мішустін
РФ вже давно готується до реакції на визнання "Л/ДНР", ризики гарно опрацьовані, - прем'єр-міністр Росії
17:40
ДНР
Очільник МВС Росії зажадав визнання "Л/ДНР" на території "від Маріуполя до історичних кордонів"
17:34
Сергій Наришкін
Голова російської СЗР Наришкін обмовився, що підтримує включення ОРДЛО до складу РФ, Путін відповів, що це питання не розглядають
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV