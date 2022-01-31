Порошенко закликав Зеленського перестати жити серіалами: внутрішні війни грають на руку ворогу

"Шито білими нитками» Цей давній вислів трохи застарів. Тепер правильно казати «шито зеленими нитками». Особливо, коли йдеться про справи, які фабрикують проти мене за прямою вказівкою Зеленського. Ще раз наголошую: всі ці понад сто справ не мають нічого спільного ані зі здоровим глуздом, ані з правом і є політично вмотивованими", – переконаний Порошенко.

"Зеленський намагається позбутися політичного опонента так, як це роблять Путін в Росії, Лукашенко в Білорусі. І як Янукович чинив в Україні. І робить він це в звичайному для себе серіальному стилі, де допити мають бути черговими серіями цього низькопробного серіалу", – зазначає Петро Порошенко.

"Тому повторю: всі покази по так званій вугільній справі я вже вичерпно дав слідству. Відповів на всі їх питання і попередив – я точно не буду грати ту роль, яку придумали сценаристи та відеорежисери кварталівського «шапіто» з їх зовсім недоречним зараз серіалом", – зауважує п’ятий президент.

"Ну і нарешті: якщо вже говорити про державну зраду, конче необхідна присутність Зеленського. От кого треба викликати на очну ставку. Як мінімум, йдеться про його злочинну бездіяльність у питаннях про посилення обороноздатності країни – на тлі даних найпотужніших розвідок світу про посилені приготування росіян до повномасштабного вторгнення в Україну. Саме це сьогодні турбує українців. А також і закупівлі на 3 млрд доларів вугілля в країни-агресора і електроенергії в Україні та Білорусі", – говорить лідер партії.

"Очевидно усім, крім Зеленського: найбільший ворог України – Путін. І щоб зупинити його, влада має нарешті дослухатися до порад проєвропейської опозиції. Внутрішні війни грають сьогодні на руку ворогу. Ключ до перемоги – лише в єдності всього українського суспільства і всього цивілізованого світу", – наголошує Порошенко.

"Вже час припинити серіалити і подивитися в обличчя реальності", – резюмує Петро Порошенко.

