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Порошенко: життя показало, що без гарантій безпеки нічого не існує, Україна має бути в НАТО

29 квітня, 2022 п'ятниця
10:13
Суспільство Порошенко

Україна має бути в НАТО, адже Альянс є єдиною організацією, яка гарантує безпеку своїм державам-членам

Про це в інтерв´ю на "5 каналі" сказав п'ятий президент України Петро Порошенко, передає пресслужба "Європейської Солідарності".

"Життя  показало, що без гарантій безпеки нічого не існує. На відміну від Ради Безпеки ООН, якихось міжнародних "междусобойчиків" – 5-та стаття Вашингтонської угоди 49 року, угоди про створення НАТО гарантує безпеку", – констатує Порошенко. 

"Хтось зараз хотів дискутувати про нейтральний статус?  Хочу нагадати, що в 2014 році, коли путін на нас напав, Україна була нейтральною, про НАТО мова не йшла", – зауважив п’ятий президент. 

"На сьогоднішній день підтримка членства в НАТО серед українців зросла з 16 до 70%, а несподівано для путіна після початку його повномасштабної війни проти України і Швеція, і Фінляндія негайно поставили питання про приєднання до НАТО", – констатує Порошенко.

"У 2007 році, коли путін заявив, що він силою буде змінювати кордони, єдине правильне рішення світу було надати Україні, Грузії і Молдові План дій щодо членства в НАТО, прийняти нас в 2013 році – і точно цього б не було", – переконаний Порошенко. 

"Для того, щоб нам кожної хвилини не чекати російської атаки – членство в НАТО, і все буде добре", – вважає Петро Порошенко.

 


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Петро Порошенко
війна з Росією
війна
НАТО
гарантії безпеки
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