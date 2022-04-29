Порошенко: життя показало, що без гарантій безпеки нічого не існує, Україна має бути в НАТО
Україна має бути в НАТО, адже Альянс є єдиною організацією, яка гарантує безпеку своїм державам-членам
Про це в інтерв´ю на "5 каналі" сказав п'ятий президент України Петро Порошенко, передає пресслужба "Європейської Солідарності".
"Життя показало, що без гарантій безпеки нічого не існує. На відміну від Ради Безпеки ООН, якихось міжнародних "междусобойчиків" – 5-та стаття Вашингтонської угоди 49 року, угоди про створення НАТО гарантує безпеку", – констатує Порошенко.
"Хтось зараз хотів дискутувати про нейтральний статус? Хочу нагадати, що в 2014 році, коли путін на нас напав, Україна була нейтральною, про НАТО мова не йшла", – зауважив п’ятий президент.
"На сьогоднішній день підтримка членства в НАТО серед українців зросла з 16 до 70%, а несподівано для путіна після початку його повномасштабної війни проти України і Швеція, і Фінляндія негайно поставили питання про приєднання до НАТО", – констатує Порошенко.
"У 2007 році, коли путін заявив, що він силою буде змінювати кордони, єдине правильне рішення світу було надати Україні, Грузії і Молдові План дій щодо членства в НАТО, прийняти нас в 2013 році – і точно цього б не було", – переконаний Порошенко.
"Для того, щоб нам кожної хвилини не чекати російської атаки – членство в НАТО, і все буде добре", – вважає Петро Порошенко.
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